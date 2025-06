Mit dem Start des Projekts „Gemeinsam-Arbeit-Erleben“ beschreitet die Bregtalschule in Furtwangen neue Wege in der Ausbildung von Fachkräften im sozialen Bereich.

Ziel des Projekts, das durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert und von Michael Schreiner, Geschäftsführer der Reha-Südwest Südbaden, initiiert wurde, ist es, Menschen für eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger oder Heilerziehungsassistenten zu gewinnen – und sie während der gesamten Ausbildungszeit intensiv zu begleiten.

Lesen Sie auch

Seit dem 1. April bringen Claudia Mark und Daniela Jetter ihre Expertise in das Projekt ein. Claudia Mark ist als Ausbildungsbegleitung an der Bregtalschule tätig und steht den Auszubildenden zur Seite. Sie begleitet Lernprozesse, unterstützt bei persönlichen oder schulischen Herausforderungen und trägt dazu bei, dass sich angehende Fachkräfte in ihrem Ausbildungsumfeld sicher und gestärkt fühlen. „Unsere Auszubildenden leisten eine enorm wichtige Arbeit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung. Durch die enge Begleitung möchten wir sicherstellen, dass sie gut ankommen, wachsen können – und motiviert bleiben“, erklärt Claudia Mark.

Jetter hält Fäden in der Hand

Die Gesamtverantwortung für das Projekt liegt bei Daniela Jetter, die als Ausbildungsleitung sowohl an der Bregtalschule als auch in der kooperierenden Einrichtung Lebensheimat tätig ist – dort leben und arbeiten erwachsene Menschen mit Behinderung. Sie sorgt für eine strukturierte und hochwertige Ausbildung in beiden Bereichen. „Wir schaffen hier echte Perspektiven: Eine hochwertige Ausbildung, individuelle Begleitung und die Möglichkeit, sich später auch zur Fachlehrkraft weiterzubilden“, sagt Daniela Jetter. „Wir möchten nicht nur ausbilden, sondern Menschen gewinnen, die mit Herz und Verstand in diesem Beruf arbeiten möchten.“

Zentraler Baustein

Die Ausbildung findet schwerpunktmäßig im Internat der Bregtalschule statt. Für Betriebsleiterin Katharina Bücheler ist das Projekt ein zentraler Baustein auf dem Weg in eine starke, zukunftsorientierte Fachkräfteentwicklung: „Wir wollen Ausbildung weiterdenken – praxisnah, fordernd und fördernd und vor allem – professionell begleitet.“