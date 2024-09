Für Pendler und Touristen: Die Buslinie von Lahr nach Erstein bleibt erhalten

1 Vom Lahrer Bahnhof fährt auch künftig sechsmal täglich ein Bus nach Erstein Foto: Merz

Mit einem neuen Betreiber und zwei zusätzlichen Halten in Lahr und Nonnenweier wird das grenzüberschreitende Pilotprojekt fortgesetzt. Die Buslinie 280 pendelt auch künftig sechs Mal täglich von Deutschland nach Frankreich und zurück. Das Ziel: Pendler unterstützen und den Tourismus stärken.









Die 2017 zunächst als Sonderlinienverkehr für Arbeitnehmende eröffnete grenzüberschreitende Buslinie 280 wurde am 1. September 2020 in eine öffentliche Linie umgewandelt. Getragen wird die sowohl in das französische Busverkehrsnetz als auch in das deutsche TGO-Netz integrierte Linie vom „Conseil régional“ der Region Grand Est in Verbindung mit den deutschen Partnern. Der Ortenaukreis, die Region Grand Est, die „Collectivité européenne d’Alsace“ und der Gemeindeverband Canton d’Erstein, haben im Rahmen einer Partnerschaftsvereinbarung nun die Fortführung des Regellinienverkehrs beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere der Erfolg der Linie und ihre Relevanz für die grenzüberschreitende Mobilität, hätten zur Aufrechterhaltung des Angebots beigetragen.