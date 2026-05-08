Für Musiker im Einsatz: Freiburger Zentrum für Musikmedizin gilt als das bundesweit Größte seiner Art

Das Freiburger Institut für Musikermedizin setzt sich seit 20 Jahren für die Gesundheit von Musikern und Hobbymusikern ein.
Wenn es bei einem Leistungssportler in der Wade zwickt, geht er zum Sportmediziner. Wenn Musiker in Freiburg medizinische Hilfe benötigen, finden sie Hilfe beim Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM), das in diesen Tagen sein 20-jähriges feiert. Und bei dem es neben der Problembehandlung vor allem um die Freude am Musizieren geht, wie die Musikerin und Fachärztin für Psychosomatik Claudia Spahn sowie der Sänger und Facharzt für Phoniatrie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Bernhard Richter betonen.