Für Mord an Kehler Seniorin: Offenburger Gericht schickt 24-Jährigen in die Psychiatrie

Das Landgericht hat einen 24-Jährigen wegen Mordes an einer 84-Jährigen zu zwölf Jahren Haft verurteilt – und seine Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet.

Er soll Stimmen gehört, sich für den Messias gehalten und geglaubt haben, er sei Opfer eines Samenraubs geworden – nach fünf nicht-öffentlichen Verhandlungstagen kamen im Prozess um den Mord an einer Kehler Seniorin zur Urteilsbegründung Details des Angeklagten auf den Tisch. Dessen psychische Erkrankung spielte bei der Entscheidung des Landgerichts Offenburg eine entscheidende Rolle.

Das Schwurgericht sieht es als erwiesen an, dass der damals 23-Jährige in den frühen Morgenstunden des 10. August in Kehl über eine offene Balkontüre in das Haus einer ihm nicht bekannten alleinlebenden 84-Jährigen eingedrungen ist.

Der Angeklagte sei auf Wertgegenstände aus gewesen. Er habe sich in Geldnot befunden, keinen festen Wohnsitz sowie keinen Job gehabt.

84-jähriges Opfer erstickte schlussendlich

Auf seinem Beutezug stieß der Angeklagte auf die in ihrem Bett schlafende Seniorin. Damit diese ihm keinen Strich durch die Rechnung machen könne, habe er die arg- und wehrlose Frau gewürgt, bis er er sie für tot hielt. Als die Frau wider Erwarten zu sich kam und aufstand, habe er sie niedergeschlagen. Daraufhin habe der damals 23-Jährige sie mit der eigenen Unterhose geknebelt und sich sexuell an ihr vergangen.

„Durch die massive Gewalteinwirkung gegen den Hals und die Unterhose im Rachenraum“ sei die 84-Jährige schließlich erstickt, erläuterte der Richter. Eine Freundin, mit der das Opfer Kaffee trinken wollte, fand die Leiche Stunden später.

Da habe sich der Angeklagte bereits mit der Geldkarte des Opfers davon gemacht. Durch die Spur der Abbuchungen und Zahlungsversuche kamen Ermittler auf die Spur des Angeklagten – zwei Tage nach der Tat klickten die Handschellen.

Erkrankung wird lange nicht diagnostiziert

Bis zum 17. Oktober befand sich der heute 24-Jährige in U-Haft. Während der Zeit sei eine bis dahin nicht diagnostizierte psychische Erkrankung immer deutlicher zu Tage getreten. Der Angeklagte wurde schließlich im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen untergebracht. Mittlerweile stehe fest, dass er an einer „undifferenzierten Schizophrenie mit paranoiden und hebephrenen Anteilen“ leide, erläuterte Hofsäß. Das habe unter anderem das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen ergeben.

Offenbar waren die Verhaltensauffälligkeiten des Angeklagten lange als Folge seines Drogenkonsums fehlinterpretiert worden. Eine Behandlung habe im Prinzip nicht stattgefunden. Das Gericht hatte daher schon beim Prozessbeginn entschieden, dass die Hauptverhandlung mit Rücksicht auf den Zustand des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen wird. Die schwere Erkrankung des Angeklagten sei auch während des Prozesses deutlich geworden. „Teilweise stand in Frage, ob die Hauptverhandlung fortgesetzt werden kann“, so Hofsäß.

Das Landgericht verurteilte den Angeklagten schlussendlich für Mord, Raub und Vergewaltigung, hielt den 24-Jährigen jedoch „aufgrund seiner erheblichen psychischen Erkrankung“ für vermindert schuldfähig. „Er ist ein schwerkranker Mensch, dafür kann er nichts“, konstatierte Hofsäß. Statt Lebenslänglich standen bei der Strafzumessung somit nur maximal 15 Jahre im Raum.

Unterbringung in Psychiatrie gilt zunächst für unbestimmte Zeit

Dass sich der Angeklagte zumindest in Gesprächen mit dem psychiatrischen Sachverständigen zur Tat äußerte und so indirekt zur Aufklärung beitrug, habe sich laut Gericht ebenfalls strafmildernd ausgewirkt. Das Ergebnis ist eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Allerdings verurteilte das Schwurgericht den 24-Jährigen auch zu einem Maßregelvollzug, also der zwangsweisen Unterbringung in einer Psychiatrie.

Das bedeute, dass der Angeklagte in einem Zentrum für Psychiatrie behandelt werde, „soweit er eine Behandlung zulässt“. Dort werde er verbleiben, bis er keine Gefahr mehr für Allgemeinheit darstelle.

„Wenn er sich behandeln lässt und sich eine Besserung vor Ende der Haftstrafe einstellt, muss er den Rest der Freiheitsstrafe in einer JVA absitzen“, erläuterte Hofsäß. Spätestens zur „Dreiviertelstrafe“ nach acht Jahren bestehe dann die Aussicht auf frühzeitige Entlassung. „Bisher besteht jedoch keine Behandlungseinsicht“, konstatierte der Richter. Grundsätzlich sei die Unterbringung in der Psychiatrie zeitlich unbegrenzt.

Rechtsmittel

Noch ist das Urteil des Landgerichts nicht rechtskräftig. Zunächst besteht noch eine Woche Zeit, Revision einzulegen – dann müsste der Bundesgerichtshof sich mit dem Fall befassen. Verteidiger Alexander Reichert erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, die Möglichkeit der Revision prüfen zu wollen. Sein Mandant könne aufgrund seines Zustands nicht selbst darüber entscheiden.