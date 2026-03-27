Für Mord an Kehler Seniorin: Offenburger Gericht schickt 24-Jährigen in die Psychiatrie

Das Landgericht hat einen 24-Jährigen wegen Mordes an einer 84-Jährigen zu zwölf Jahren Haft verurteilt – und seine Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet.
Er soll Stimmen gehört, sich für den Messias gehalten und geglaubt haben, er sei Opfer eines Samenraubs geworden – nach fünf nicht-öffentlichen Verhandlungstagen kamen im Prozess um den Mord an einer Kehler Seniorin zur Urteilsbegründung Details des Angeklagten auf den Tisch. Dessen psychische Erkrankung spielte bei der Entscheidung des Landgerichts Offenburg eine entscheidende Rolle.