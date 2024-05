1 Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber freut sich über die Förderzusage für den Bahnhof. Foto: Gemeinde

Die Gemeinde Ringsheim erhält eine Förderzusage für die Erweiterung des mobilen Verkehrsknotens Europa-Park/Ringsheim. Auch der Ortenaukreis gibt 40.000 Euro dazu.









Die Gemeinde Ringsheim freut sich erneut über eine Förderzusage des Landes Baden-Württemberg. Die Gemeinde wurde nun mit dem Projekt „Erweiterung des Mobilitätsknotens Bahnhof Ringsheim/Europa-Park“ vorab und unterjährig in das ÖPNV-Programm des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes aufgenommen. Damit kann erneut mit maximal 75 Prozent Kostenzuschuss beziehungsweise 320.000 Euro geplant werden, erklärt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Details müssen noch in einem konkreten Antrag mit Kostenberechnung nachgewiesen werden.