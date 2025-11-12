Für mehr Inklusion: Talente sollen gefördert werden

Der TV Lahr hat seit September ein neues Angebot: Im Rahmen des „Special Olympics“-Programms gibt es jede Woche ein Training für Menschen mit geistiger Behinderung.
Bunte Bälle fliegen durch den Raum, es riecht nach Mattenwagen, hin und wieder ertönt eine Trillerpfeife. Der Montagabend beim TV Lahr läuft ab wie in anderen Sportvereinen auch. Doch seit September gibt es hier eine besondere Sportgruppe: ein inklusives Training für Menschen mit geistiger Behinderung, im Rahmen des „Special Olympics“-Programm.