Für Malzacher untrainierbar: „David Bosek war immer schwierig“

Im Interview spricht Mittelfeldregisseur Frank Malzacher nach dem Ende seiner Laufbahn über schöne Momente, untrainierbare Spieler und Weiteres.
Über viele Jahre hinweg zog Frank Malzacher im Mittelfeld des FV Brombach sowie des FV Lörrach-Brombach die Fäden. Dann lockte ihn Karl-Frieder Sütterlin im Herbst seiner Karriere zum TuS Binzen, wo er als Co-Trainer den Aufstieg in die Bezirksliga feierte. Nach dem Ende seiner Laufbahn probierte sich der mittlerweile 41-Jährige auch als Trainer der TuS-Reserve. Im Interview blickt er auf verschiedene Momente seiner Laufbahn zurück.