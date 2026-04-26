Für langjähriges Engagement: Nach 117 Jahren verleiht der TV Friesenheim erstmals eine besondere Auszeichnung

Zum ersten Mal ehrte der Turnverein Friesenheim drei Mitglieder für ihr langjähriges Engagement mit der Karl-Herterich-Plakette.
Für die Hauptversammlung des TV Friesenheim, der mit 1547 Mitgliedern einer der stärksten Vereine in der Region ist, braucht es den kleinen Saal der Sternenberghalle. Gut 70 Mitglieder sind gekommen – darunter auch viele, die für ihr jahrzehntelanges Engagement und ihre Mitgliedschaft im Verein geehrt wurden. Eine Besonderheit: Erstmals wurde im Turnverein die Karl-Herterich-Plakette an drei außergewöhnliche Persönlichkeiten verliehen. Noch nie hat es diese Auszeichnung in der 117-jährigen Geschichte des TV gegeben. In der Hauptversammlung offenbarte sich also ein historischer Moment mit der Verleihung.