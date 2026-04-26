Für langjähriges Engagement: Nach 117 Jahren verleiht der TV Friesenheim erstmals eine besondere Auszeichnung

Für die Hauptversammlung des TV Friesenheim, der mit 1547 Mitgliedern einer der stärksten Vereine in der Region ist, braucht es den kleinen Saal der Sternenberghalle. Gut 70 Mitglieder sind gekommen – darunter auch viele, die für ihr jahrzehntelanges Engagement und ihre Mitgliedschaft im Verein geehrt wurden. Eine Besonderheit: Erstmals wurde im Turnverein die Karl-Herterich-Plakette an drei außergewöhnliche Persönlichkeiten verliehen. Noch nie hat es diese Auszeichnung in der 117-jährigen Geschichte des TV gegeben. In der Hauptversammlung offenbarte sich also ein historischer Moment mit der Verleihung.

Die Preisträger sind Renate Gänshirt, Sybille Keller und Oskar Kopf. Alle drei haben sich in herausragender Weise beim TV Friesenheim in den vergangenen Jahrzehnten verdient gemacht. Letzter turnt seit nahezu 70 Jahren im TV. Seit 1968 bis zum heutigen Tag ist er Übungsleiter in verschiedenen Gruppen. 27 Jahre hatte er das Amt des Oberturnwarts inne. 1981 hat Kopf gemeinsam mit Claus Gänshirt die Ski-Abteilung gegründet und dabei viele Freizeiten und Kurse organisiert. Kopf ist Mitbegründer der Triathlon-Abteilung und bis heute Übungsleiter der Gruppe Gymnastik ab 60 in der Waldmattenhalle in Oberweier.

Seit 1966 gehören Sybille Keller und Renate Gänshirt, die Zwillinge, dem Verein an. Im Alter von 16 Jahren übernahm Gänshirt erste Übungsleiterstunden in Schuttern. 1981 folgte die Übungsleiterausbildung in Steinbach. Neben dem Kinderturnen stieg sie Mitte der 1980er-Jahren als Trainerin der Leistungsriege ein. Seit 30 Jahren leitet sie diese Riege sehr erfolgreich, würdigte Hans Gänshirt in seiner Laudatio.

Der neue geschäftsführende Vorstand im TV Friesenheim (von links): Hans Gänshirt, Nathalie Fischer und Dominic Lampert Foto: Bohnert-Seidel

Neben dem Kinderturnen baute Keller zudem die Fitnessgruppe am Mittwoch auf. Seit 1985 leitet sie die Mutter-Kind-Kurse. Im Jahr 1997 übernahm sie von Kopf das Amt der Oberturnwartin, das sie bis heute mit großer Leidenschaft ausübe. Nach wie vor ist sie auf der Suche nach aktuellen Sporttrends und hat zahlreiche Kurse wie Yoga, Jumping, Trampolin, Burn up, Zumba, Modern Dance oder Kindertanz ins Leben gerufen.

Allen drei Trägern gemeinsam ist der unverwüstliche Willen in ihrem Engagement nicht nachzulassen, um zum Wohl des TV Friesenheims und den Menschen zu agieren. Dass dieses Engagement auch eine Art Jungbrunnen sein dürfte, dafür steht allein Kopf im Alter von 89 Jahren.

Sporthalle stößt an ihre Kapazitätsgrenze

Neben diesen besonderen Ehrungen standen auf der Tagesordnung auch Berichte und die Kassenbilanz. Den größten Posten der Kosten machen demnach die Übungsleiter und Helfer aus, weshalb in den Jahren 2023 und 2024 ein deutliches Minus eingefahren wurde. Der Vorstand hat sich zusammengesetzt und ein Sponsoringkonzept erarbeitet. Die Unterstützung aus Friesenheims Geschäftswelt tut dem Verein gut, was in einem Plus für das Jahr 2025 niederschlägt, schildert Hans Gänshirt, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit. Er sei „Klinkenputzen“ gegangen, damit vorerst auch nicht am Jahresmitgliedsbeitrags geschraubt werden müsse. „So dürften wir finanziell gut über die Runden kommen“, resümierte Gänshirt.

Pläne für neue Halle sind bereits im Gespräch

Der Turnverein gliedert sich in acht Bereiche wie Turnen, Fitness, Leistungsturnen, Senioren, Volleyball, Lauftreff, Aikido und Handball. Das Vereinsmotto „Gemeinsam sind wir stark“ spiegelt sich in allen Bereichen, deren Abteilungsleiter ihre erfolgreichen Berichte vorlegten. Gänshirt sprach von einer großen Zufriedenheit in den Gruppen. Diese ließe sich komplettieren mit einer neuen Sporthalle. „Wir stoßen mit den Kapazitäten an unsere Grenzen“, so Gänshirt in Richtung Bürgermeister Erik Weide. Vor allem die Handballabteilung benötige zusätzliche Zeiten, aber auch die Turner könnten keine Gruppe auflösen und keine weitere auslagern. Angesprochen auf die Hallensituation erklärte Weide: „Ich will betonen, dass wir in Friesenheim schon ordentlich aufgestellt sind. Zur Verfügung steht auch die Sternenberghalle mit vielen Übungsräumen. Trotzdem weiß ich, es ist zu wenig.“ Tatsächlich gebe es Pläne hinsichtlich einer neuen Sporthalle, weil auch die Schule neue Sporträume benötige. Der Plan sehe sowohl eine neue Sporthalle als auch ein neues Lehrschwimmbecken vor. Der Gemeinderat verfolge diesen Plan, der jedoch in der Summe Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro vorsehe.

Info – Wahlen und Ehrungen

Ehrenmitglieder:

Tamara Kientz, Andrea Weschle, Hans Gänshirt 50 Jahre:

Klaus Ehret, Klaus Fechner, Hedwig Kiesele, Wolfgang Lutz, Thomas Palewicz, Gustav Schwend, Erich Fassbender, Bernd Goedtler, Hildegard Heim, Hans-Peter Höll, Berthold Huber, Peter Kempf, Ingrid Kempf, Gottfried Sohn, Thomas Bühler. 40 Jahre:

Hermann Fritz, Martha Fritz, Simone Sahr, Anna-Katharina Zeferer, Hubert Röderer, Rolf Armbruster, Markus Böhnemann, Hilde Eble, Hannelore Göppert, Dieter Kaiser, Inge Kiefer, Heinz Knese, Uwe Kupfer, Susanne Schäfer, Irmtraud Spengler, Irmgard Vetter. 25 Jahre:

Sabine Enseleit, Christian Kammerer, Dominic Lampert, Leonie Weschle, Harald Erb, Manfred Füner, Renate Fechner, Gisela Seitel, Gabriele, Armbruster, Miriam Bolz, Barbara Heer, Franz Rudolf. Sonderehrung: Oskar Kopf, Sybille Keller, Renate Gänshirt Vorstand:

Hans Gänshirt (Öffentlichkeitsarbeit), Dominic Lampert (Verwaltung), Nathalie Fischer (Gymwelt), Silke Schaubrenner (Rechernin), Sibylle Keller (Oberturnwartin), Andrea Weschle (Schriftführerin), Nicole Zimmermann (Vertreterin Jugend), Maya Strübel, Erika Knese, Markus Deck, Tamara Kientz und Lea Schwend (Beisitzer). Verwaltungsrat:

Louise Ulrich (Turnen), Nathalie Fischer (Fitness), Renate Gänshirt (Leistungsturnen), Renate Fechner (Senioren), Angelika Ehret (Volleyball), Sabine Enseleit (Lauftreff), Udo Erb (Aikido), Timo Siefert (Handball).