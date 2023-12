Für Klinik-Neubau in Lahr: Wettbewerb der Architekten hat schon begonnen

Für Klinik-Neubau in Lahr

1 Verbreiteten beim Pressegespräch im Lahrer Rathaus zum Klinik-Neubau Optimismus (von links): Baubürgermeister Tilman Petters, Oberbürgermeister Markus Ibert, Carsten Gabbert, der Leiter des neuen Projektbüros, und Julian Siefert, Leiter der Stabsstelle Agenda 2030 beim Landratsamt Ortenaukreis. Foto: Schabel

Die Stadt Lahr hat bei einem Pressegespräch vorgestellt, wie die Planung des Klinik-Neubaus bei Langenwinkel vorangetrieben und auch verwaltungsintern organisiert werden soll. Eine wichtige Funktion übernimmt der frühere Schuttertäler Bürgermeister Carsten Gabbert.









Am Freitag ist eine Internetseite online gegangen, auf der die Stadtverwaltung über den geplanten Klinik-Neubau bei Langenwinkel informiert (www.lahr.de/klinikum). Teil der städtischen Informationsoffensive zum Jahresausklang über das Großprojekt war auch ein Pressegespräch am selben Tag im Lahrer Rathaus, bei dem Carsten Gabbert mit am Tisch saß. Der frühere Schuttertäler Bürgermeister leitet, wie berichtet, ein frisch gegründetes Projektbüro zum Klinik-Neubau. Gabbert wisse, „wie „Verwaltungen und die Privatwirtschaft ticken“, stellte OB Markus Ibert ihn vor.