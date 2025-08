Kostenfreie Mitmach-Aktionen mit Naturmaterialien bietet das Stadtmarketing in den Sommerferien für Kinder und Erwachsene auf dem Lahrer Wochenmarkt an. Dabei entstehen kreative, selbst gebastelte Objekte mit regionalen Produkten und Kräutern. Wir geben einen Überblick über die Programmpunkte.

Schlüsselanhänger filzen: Am morgigen Dienstag, 5. August, geht’s auf dem Marktplatz von 10 bis 13 Uhr ums Filzen. Sabine Ritter aus Offenburg gibt eine Einführung in die Technik des Filzens. Anschließend dürfen alle Interessierten einen Schlüsselanhänger filzen.

Kräuterbüschel binden: Weiter geht’s am Donnerstag, 14. August. Johanna Harter (Natur Gestalten) bietet von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, auf dem Schlossplatz zu Mariä Himmelfahrt traditionelle Kräuterbüschel mit selbst gesammelten würzig duftenden und farbenfrohen Kräutern zu binden. Es ist ein alter Brauch, aus verschiedenen Kräutern einen Strauß zu binden, der dann in der Kirche geweiht wird. Diese geweihten Kräuterbüschel sollen Schutz und Heilung bringen.

Mal-Atelier: Das Atelier Mobile der Kunstschule Offenburg ist am Dienstag, 19. August, mit Marta Pettazzi zu Gast bei der Mitmach-Werkstatt in Lahr. Von 10 bis 13 Uhr gib’s einen Kunstworkshop, der Aquarell- und Collage-Techniken kombiniert. Zuerst wird gemeinsam ein Hintergrund aus Wasserfarben erstellt und anschließend Figuren, Wörter oder Formen aus alten Büchern ausgeschnitten, um diese dann aufzukleben. Am Ende wird das Ganze noch mit Glitzer oder Filzstiften verziert. Der Workshop ist geeignet für Kinder ab vier Jahren, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Kräutersalz herstellen: Am Donnerstag, 28. August, können Interessierte mit Andrea Krayl von „Die Kräuter Manufaktur“ Kräuterland Baden-Württemberg von 14 bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz ganz nach Geschmack mediterrane Kräuter zusammenstellen und diese dann mit einem Mörser zerkleinern. Anschließend werden die Kräuter mit naturbelassenem Steinsalz vermischt und in selbstbeschriftete Tütchen verpackt, die mit nach Hause genommen werden dürfen.

Sommerliche Fädeleien: Johanna Harter von Natur Gestalten lädt am Dienstag, 2. September, von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz zu sommerlichen Fädeleien ein. Sie zeigt laut der städtischen Pressemitteilung, wie schöne Gestecke und Mobiles mit natürlichen Materialien, Kräutern und Blumen selbst gestaltet werden können. Alle Materialien werden gestellt.

Pflanzendruck: Am Donnerstag, 11. September, darf von 14 bis 17 Uhr bei schönem Wetter mit Julia Huber aus Freiburg eine spannende Pflanzendrucktechnik (Cyanotypie) ausprobiert werden. Diese Fototechnik verwendet lichtempfindliches Papier und gestaltet mit Schatten. Allerdings sind Sonnenlicht und nahezu wolkenfreier Himmel Voraussetzung für diese Technik, heißt es in der Mitteilung. Auf Chemikalien wird vollständig verzichtet, nur etwas Leitungswasser fixiert am Ende das fertige Produkt. Jeder Teilnehmer kann auf diese Weise Postkarten mit Blättern, Gräsern und Blüten gestalten. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden Tee-Anhänger aus frischen Kräutern und Makramee-Schnur gewebt.

Zahlreiche Erzeuger und Händler aus Lahr und der Region bieten jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarkt ein vielseitiges Angebot an frischem Obst und Gemüse, Brot, Nudeln, Honig, Gewürzen und vielem mehr. Zudem ist der Wochenmarkt laut Mitteilung ein lebendiger Ort mit vielen Begegnungen und manch wertvollem Tipp eines Händlers oder Produzenten vor Ort. Die Marktzeiten sind Dienstag (Marktplatz) von 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag (Schlossplatz) von 10 bis 17 Uhr und Samstag (Marktplatz) von 8 bis 12 Uhr).