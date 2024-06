1 Die Veranstalter versprechen viel Spaß für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren. Foto: Erste Hilfe Ortenau

Diesen Sommer gibt es ein neues Angebot für Kinder mit und ohne Handicap. Die „fünf Tage inklusiver Ferienspaß“ laufen in Lahr sowie in Herbolzheim. Auf dem Programm stehen etwa erlebnispädagogische Angebote im Wald und kreative Projektarbeiten.









Der Verein Erste Hilfe Ortenau lädt in Kooperation mit der „Löwenherzfamilie“ von Marina Irslinger zu einem besonderen Ferienprogramm. Dieses läuft in den Sommerferien jeweils einmal in Herbolzheim und einmal in Lahr.