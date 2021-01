Für Junioren-WM nominiert Skispringer Claudio Haas in Lathi dabei

Claudio Haas: "Ich möchte einfachzeigen, was ich kann"

Seine Ziele hat er sich klar vordefiniert: "Ich möchte einfach zeigen, was ich kann. Der Winter verlief bisher ganz gut. Ich komme immer besser in Schwung. Der Flow und Rhythmus, der mir Anfang Januar noch fehlte, ist nun auch zurück. In Finnland möchte ich dann genau in diesen Flow kommen. Da werden die Ergebnisse schon kommen."

Durch die strengen Corona-Maßnahmen kann Claudios Familie zu seinem Bedauern dieses Mal nicht in Lahti dabei sein. Noch im vergangenen Jahr feierten sie und eine kleine Schonacher Delegation die Medaille an der Schattenbergschanze im sächsischen Oberwiesenthal live vor Ort mit.

Im finnischen Lahti hat der junge Skispringer aus der Talentschmiede des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg nun die Möglichkeit, weiteres Edelmetall im Einzel und im Team mit nach Hause zu nehmen.

19-jähriger Schonacher studiert Hotelmanagement

Der erste Wettkampf findet am Donnerstag, 11. Februar, um 17 Uhr (MEZ) statt. Der Teamwettbewerb folgt am darauffolgenden Tag, 12. Februar, ebenfalls um 17 Uhr (MEZ).

Neben Claudio Haas haben sich Eric Fuchs (SC Oberstdorf), Luca Geyer (WSV 08 Lauscha), Simon Spiewok (TUS Neuenrade) und Trainingskollege Quirin Modricker (SC Hinterzarten) qualifiziert.

Haas, der im deutschen Skisprungkader LG IIa ist, ruht sich neben dem Sport nicht auf Lorbeeren aus. Neben seiner Profisport-Tätigkeit ist er Sportsoldat in der Sportfördergruppe Todtnau. Doch dem nicht genug: Momentan studiert der 19-jährige Schonacher Hotelmanagement im Rahmen eines Fernstudiums an der Internationalen Hochschule IUBH.