1 Foto: CREATIVE WONDER – stock.adobe.com

Im Anbetracht der anrückenden Delta-Variante mahnt Schonachs Bürgermeister Jörg Frey die Bürger trotz der derzeit niedrigen Inzidenz zur Vorsicht. Der kreisweit erste freie Impftag findet am Donnerstag, 15. Juli, in Schonach statt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schonach - Bürgermeister Jörg Frey sprach in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend über die aktuelle Corona-Lage. Seit Tagen sei die Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis stabil unter zehn. Das bedeute für die Menschen deutliche Erleichterungen und eine Annäherung an die Normalität. Aber er betonte auch, das eine vierte Welle mit der aktuell grassierenden Delta-Variante im Anmarsch sei. "Mit unserem eigenen Verhalten haben wir in der Hand, wie stark uns diese Welle treffen wird", so Frey.

Herden-Immunität ab einer Impfquote von 75

Der Bürgermeister forderte die Einwohner auf, sich nach wie vor an die Hygiene-Regeln zu halten und sich vor allem impfen zu lassen. Es bestehe keine Impfpflicht in Deutschland, und das sei gut so: Dennoch müsse sich jeder selber überlegen, inwieweit er sich und andere schützen könne. Eine sogenannte Herden-Immunität würde ab einer Impf-Quote von etwa 75 Prozent bestehen.

"Aktuell haben in Schonach rund 40 Prozent der Bewohner die Erst-Impfung erhalten, knapp 30 Prozent bereits die Zweitimpfung", sagte Frey. Von einer Herden-Immunität sei man daher noch weit entfernt, und dennoch sei schon jetzt eine gewisse Impfmüdigkeit zu erkennen. Um dem entgegen zu wirken, hat die Gemeinde, übrigens als erste im Kreis, einen freien Impftermin organisiert.

Am Donnerstag, 15. Juli, kann sich im Haus des Gastes also jeder zwischen 15 und 18 Uhr ohne Anmeldung mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer impfen lassen. Die zweite Impfung soll am 5. August erfolgen.

Termin gilt auch für nicht Einheimische

Frey hofft, dass viele Schonacher diesen Termin nutzen werden. Sein Dank galt dem Vorsitzenden des Turnvereins Schonach, Phillip Kuner, der berufsbedingt den Kontakt hergestellt hatte und an Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf, welche die Organisation sofort begonnen habe.

Ratsmitglied Bernd Kaltenbach (FWV) fragte, ob der Termin nur für Schonacher zur Verfügung stünde. Das verneinte Frey, man habe keine Begrenzung auf Einheimische, jeder können hier kommen. Herbert Rombach (CDU) wollte wissen, ob man als Erstgeimpfter mit Astrazenca dann auch die Kreuzimpfung mit Biontech durchführen könnte. Im Prinzip schon, informierte Frey, das müsste allerdings mit dem Impfarzt abgesprochen werden. "Wenn das aber gemacht wird, dann sollte auch der eigentlich Zweit-Termin abgesagt werden", mahnte er.