Eine „Begegnungsstätte“ und eine „Seite für gute Laune“ will Silvia Schillinger-Teschner den Kippenheimern bieten. 848 Mitglieder nutzen ihre Gruppe „Kippenheimat“ – manche aktiv, manche passiv. „Wir sind eine friedliche Gruppe“, freut sich die Betreiberin. Dass das in den sozialen Medien keine Selbstverständlichkeit ist, weiß sie aus eigener Erfahrung.

So habe es früher, berichtet Schillinger-Teschner, in einer anderen Kippenheim-Gruppe regelmäßig Streit gegeben. „Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Das wollte ich mir in meiner Freizeit nicht antun“, sagt sie. Also sie habe sie beschlossen, eine eigene Gruppe zu eröffnen – in der Gewissheit, dass es auch anders geht. „Ich habe Bekannte und Freunde eingeladen und die haben andere Leute eingeladen“, erinnert sich die Gruppengründerin an den Anfang im Februar 2019. Die Idee fand schnell Anklang. Im Mai 2019 knackte „Kippenheimat“ die Marke von 250 Mitgliedern, im Oktober 2020 waren es 500, erklärt die Gründerin, die selbst in Kippenheim aufgewachsen ist.

Mitglieder müssen nicht im Ort wohnen

Was sie besonders freut: „Jeder hat einen Bezug zu Kippenheim“. Man müsse nicht unbedingt in Kippenheim oder Schmieheim wohnen, um der Gruppe beizutreten. Manche arbeiten dort, haben dort Freunde oder Familie oder hätten in Kippenheim gewohnt, bevor sie ausgewandert sind. „Wir haben auch Menschen in der Gruppe, die in Kanada wohnen und so den Kontakt zur Heimat halten“, schildert Schillinger-Teschner.

Neben dem freundlichen Austausch diene die Gruppe auch für praktische Zwecke. Gewerbe- oder Kleingewerbetreibende könnten kostenlos Werbung machen, Vereine können Veranstaltungen ankündigen und wer beispielsweise den alten Kratzbaum seiner Katzen verkaufen möchte, findet vielleicht einen dankbaren Abnehmer. Kurzum: „Für jeden ist etwas dabei“, sagt Schillinger-Teschner. Und wenn ein Beitrag einem nicht gefällt, könne man einfach vorbeiscrollen.

Eine Aufgabe der Moderatorin bestehe darin, die Gruppe „lebendig zu halten“. Sehe man mehrere Tage in Folge die gleichen Beiträge, verliere die Gruppe an Reiz. Also teilt Schillinger-Teschner selbst immer mal wieder einen Schnappschuss, verfasst ein Rätsel oder erinnert an vergangene Ereignisse. „Ich schaue täglich in die Gruppe“, verrät die Moderatorin.

Die meiste Zeit davon erlebt sie schöne Momente. Über dankbare Nachrichten freut sie sich stets. Ernsthaft eingreifen in die Diskussionsrunde muss sie nur selten. Als Mitarbeiterin der Gemeinde stelle sie hin und wieder einige Themen richtig, vor allem wenn es um Beschwerden in Richtung der Gemeinde geht. Dabei betont sie jedoch, dass sie nicht im Auftrag der Gemeinde sondern privat kommentiert.

Nur einer wurde ausgeschlossen

Problematisch wurde es nur einmal. „Einem Herrn habe ich ,die Tür gezeigt’“, blickt Schillinger-Teschner zurück. Das Gruppenmitglied sei ein Impfgegner gewesen und habe sich gegenüber der Gemeinde aufgeregt. Dabei habe er auch Schillinger-Teschner persönlich angegriffen und in der Folge auch andere Gruppenmitglieder, die der Moderatorin zur Seite sprangen. Das wollte Schillinger-Teschner nicht auf sich sitzen lassen und entfernte den Unruhestifter kurzerhand aus der Gruppe.

Außerhalb dessen verbindet die Gründerin mit ihrer Gruppe nur Positives. Dabei hilft vielleicht auch, dass über Politisches nur selten in der Gruppe debattiert wird. Schillinger-Teschner weiß, dass bei Themen wie der B 3-Umfahrung die Emotionen hochkochen können. Wenn sie beispielsweise einen Zeitungsartikel mit Aufreger-Potenzial teilt, um zu informieren, lässt sie ihren Rechner schon einmal länger angeschaltet und behält die Kommentare im Blick. Hauptzweck der Gruppe ist aber der digitale Austausch zwischen mit Kippenheim verbundenen Menschen – und damit ein Stück Heimat zu finden im Netz.

Mehr Frauen als Männer

„Die Altersstruktur ist bunt gemischt“, berichtet „Kippenheimat“-Gründerin Silvia Schillinger-Teschner. Die meisten Mitglieder sind zwischen 33 und 44 Jahren alt. Bei den Geschlechtern ergibt sich ein klares Bild: 62 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Teil der Gruppe sind auch einige Menschen, die jetzt im Ausland leben.