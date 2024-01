Für Immobilien in der Innenstadt: Lahrer CDU-Fraktion fordert Vorkaufsrecht

Mit dem geplanten Kauf des früheren Schuhhauses Seidel/Kindle hat OB Markus Ibert in der letzten Gemeinderatssitzung des alten Jahres viele überrascht. Die Verwaltung will damit „die Herzkammer der Stadt schützen“, begründete Ibert damals. Die CDU-Fraktion forderte schon damals ein umfassendes Konzept für die Innenstadt – und hat nun einen entsprechenden Antrag gestellt. Im Fokus steht ein Vorkaufsrecht für Immobilien.

„Das Aussehen und die Funktion unserer Innenstadt hat in den letzten Jahren eine rasante Veränderung genommen“, begründet die CDU-Fraktion in der Mitteilung ihren Antrag. Ausschlaggebend seien unter anderem der Boom des Online-Handels, Immobilienspekulationen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie gewesen. Der stationäre Handel verliert nach und nach an Bedeutung, mahnt die CDU-Fraktion. In der Folge würden immer mehr Läden leer stehen, der vorhandene Besatz werde qualitativ schlechter.

Lesen Sie auch

Zugriff auf strategisch wichtige Immobilien

Die Stadtverwaltung habe bereits Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Innenstadt beziehungsweise zur Steigerung deren Attraktivität vorgenommen. Dazu gehören das Stadtentwicklungsprogramm, zahlreiche Veranstaltungsmodelle zur Unterstützung des Handels und der Gastronomie ebenso wie das aufgelegte Sanierungsgebiet Innenstadt. Als weiteren Baustein dieses Gesamtkonzeptes sieht die Fraktion den Beschluss einer Vorkaufsrechtsatzung für „außerordentlich wichtig“ – und wird entsprechend den Antrag darauf in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen stellen.

Eine Vorkaufsrechtsatzung sichere den Einfluss auf die Immobiliengeschäfte in der Innenstadt, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt habe damit einen Zugriff auf strategisch wichtige Immobilien. Darüber hinaus komme sie vor dem Verkauf einer Immobilie mit den potenziellen neuen Besitzern in Kontakt und könne so frühzeitig Einfluss auf die geplante Entwicklung nehmen. „Die Vorkaufsrechtsatzung stellt daher eine wertvolle Möglichkeit des frühzeitigen Dialogs mit Immobilienbesitzern dar, um damit die Entwicklung der Innenstadt gezielt zu steuern“, fasst die Fraktion zusammen.

Im Weiteren halten die Stadträte eine finanzielle „Starterhilfe“ für neue Geschäfte, Gastronomie, sowie Start-ups für sinnvoll. Diese sollte bis zu 10 000 Euro im Einzelfall betragen und in Anspruch genommen werden können, wenn ein fundiertes Grundkonzept, das eine Aufwertung des Einzelhandelsstandortes verspricht, vorgelegt wird. Es sollte daher über eine „Förder-Richtlinie Starterhilfe“ für Handel und Gastronomie nachgedacht werden.

Mutige Unternehmer sollen unterstützt werden

„Wir brauchen neue, spannende Konzepte, die unsere Innenstadt aufwerten. Wir brauchen Menschen, die mit großer Leidenschaft ihren Geschäften nachgehen, authentisch sind und Mut haben, in diesen schwierigen Zeiten Neues auszuprobieren“, betont die Fraktion. Deshalb sollte jungen Unternehmern eine finanzielle Hilfe und ein umfangreiches Beratungsangebot unterbreitet werden.

Darüber hinaus sollten auch Hilfsangebote zur Unterstützung des bereits vorhandenen Handels und der Gastronomie erfolgen. Gerade im Beratungsbereich könne das Angebot der IHK-Innenstadtberater angenommen werden. Damit ein Vorkaufsrecht zur Steuerung der Innenstadtentwicklung ausgeübt werden kann, sollte eine ausgelagerte Entwicklungsgesellschaft gegründet und mit entsprechendem Kapital ausgestattet werden, fordert die CDU und stellt auch dafür einen Antrag. Einen Immobilienerwerb über die städtische Wohnbau halten die Räte nicht für sinnvoll.

Wie könnte dies finanziert werden? „Entsprechendes Kapital kann über eine Sonderausschüttung des Zweckverbands Industrie und Gewerbepark Raum Lahr generiert werden“, lautet die Idee der CDU. Die Stadt Lahr hält als Verbandsmitglied eine Beteiligung von 45 Prozent.

Abstimmung im Rat

„In der nächsten oder übernächsten Sitzung“, so wünscht die CDU-Fraktion, soll der Antrag auf ein Vorkaufsrecht behandelt werden. Die nächste öffentliche Sitzung des Lahrer Gemeinderats ist am Montag, 29. Januar. Die darauffolgende ist für Montag, 19. Februar, angesetzt. Bei der Sitzung möchte die Fraktion den Antrag ausführlicher begründen, so die CDU in der Mitteilung.