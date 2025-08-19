Für immer «Smoke On The Water»: Ian Gillan zum 80. - Plötzlich wurde es anstrengend

Als Frontmann der Hardrock-Veteranen Deep Purple wurde Ian Gillan weltberühmt. Daneben sang er auch in anderen Bands. Mit 80 denkt er nicht ans Aufhören, aber manchmal wird es ihm etwas zu viel.
London - Seine markante Stimme prägte Rockklassiker wie "Black Night", "Child In Time" und das unsterbliche "Smoke On The Water". Als Frontmann von Deep Purple wurde Ian Gillan weltberühmt. Dass der britische Sänger auch solo und mit eigenen Bands erfolgreich war, ein Heavy-Metal-Album mit Black Sabbath aufnahm und sogar mit Luciano Pavarotti sang, wird dabei oft übersehen. Am 19. August wird der vielseitige Gillan 80 Jahre alt.