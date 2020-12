Für getöteten Freund Sänger aus Gösslingen veröffentlicht neues Lied

Acht Jahre später hat Jens Heinzelmann akzeptiert, dass er Markus, den Freund, mit dem er sich oft getroffen und bis in die Nacht geredet und gelacht hat, nie wieder sehen wird. "Als ich gehört habe, dass er tot ist, dachte ich erst, es sei ein schlechter Witz", erinnert sich der Gößlinger. Dann kam der Schock. "Ich war damals erst 14 Jahre alt." Den Tod des Freundes zu verarbeiten, habe sehr lange gedauert.

"Lange war es auch nicht einfach, darüber zu schreiben, geschweige denn ein musikvideo darüber machen zu können", erklärt der 25-Jährige, warum er es erst jetzt geschafft hat, das Lied für seinen verstorbenen Freund zu schreiben. "Es war schon eine gefühlte Ewigkeit mein sehnlichster Wunsch, einen Song über das alles zu schreiben", erzählt er im Gespräch. Der 25-Jährige ist ein passionierter Sänger, spielt zudem seit elf Jahren Trompete und ist Jugendleiter im Musikverein. "Ich wollte, dass es ein Song von Herzen ist, und dass man das spürt." Das ist dem jungen Musiker gelungen.

Bevor ihn jemand anders zu hören bekam, spielte Heinzelmann Markus’ Vater das Lied vor. Dessen Rückhalt und Zustimmung war dem Gößlinger unglaublich wichtig. "Er war begeistert von dem Song und meinte, er würde sich sehr freuen, wenn ich das Video dazu mache", sagt Heinzelmann.

Mit dieser Bestätigung im Rücken machte sich der 25-Jährige dann an die nächsten Schritte. Produziert wurden Song und Video von dem Swarley Entertainment Studio in Spaichingen.

Song löst Emotionen aus

Als Drehorte erkor Heinzelmann die Kapelle auf Maria Hochheim und die "Villa" Rottweil aus. Coronabedingt sei es gar nicht so einfach gewesen, einen Raum zu finden, erzählt der Gößlinger. Letztlich wurde daraus aber genau das Video, das sich der 25-Jährige vorgestellt hat. Erscheinen wird es am 31. Dezember, Markus’ Geburtstag.

Die Musik ist für Jens Heinzelmann die beste Möglichkeit, sich auszudrücken. Der Kfz-Mechatroniker hat bereits 2019 begonnen, eigene Lieder zu schreiben, und es sogar einmal auf der großen Bühne bei der Castingshow "The Voice of Germany" versucht. Dort schied er jedoch in der Vorauswahl aus. Das hat Heinzelmann jedoch nicht seinen Traum vom Leben als Musiker genommen. "Die Leidenschaft zum Beruf zu machen, wäre das Größte", sagt er. Bis es soweit ist, würde sich der Pop-Musiker gerne in der Region einen Namen machen und seine Lieder auf kleineren Bühnen zeigen.

Die Erinnerung bleibt

Dass er Menschen mit wenigen Worten tief berühren kann, zeigt sich mit dem Lied für seinen Freund Markus. Schon beim ersten Ton von "Erinnerung" wird der Zuhörer von Melancholie eingehüllt. Es geht um offene Fragen, darum, was genau an diesem zweiten Weihnachtstag passiert ist, warum es soweit kommen musste, um die Ungewissheit, aber auch um die schönen Erinnerungen an Markus, die Jens Heinzelmann nie vergessen wird.

"Ich trag dein Bild in Gedanken, weil ich nicht verstehen kann, dass du weg, einfach weg bist", singt der 25-Jährige zu einer wirklich besonderen Melodie, die das Herz berührt, sich aber nicht in den Vordergrund drängt, sondern genug Raum lässt für Heinzelmanns starke Worte. "Jeden Tag denk ich daran, wie es jetzt wohl so wäre, wenn du noch hier bei uns wärst."

Das Lied, dessen Melodie von Felix Riede komponiert wurde, löst im Zuhörer ganz verschiedene Emotionen aus: Trauer, Beklommenheit, aber im Refrain auch Freude über die Erinnerung an die schönen Tage und Momente, die für immer bleibt. Und bei einem ist sich Jens Heinzelmann ganz sicher: "Irgendwann werden wir uns wieder sehen."