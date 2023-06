Damit in Ernstfällen den Einsatzkräften das Wasser nicht ausgeht, hat sich der Gemeinderat geschlossen für insgesamt drei neue Löschwasserbrunnen entschieden: zwei für das Industriegebiet in Friesenheim und einer für Schuttern.

Wasser ist in den trockenen, heißen Sommer ein knappes Gut. Wenn es zu heiß ist, dürfen Privatleute aus den Bächen in der Regel kein Wasser mehr entnehmen. Umso wichtiger sind Löschwasserbrunnen, auf die Feuerwehrkräfte im Ernstfall zurückgreifen können. Der Gemeinderat hat jetzt sowohl für das Industriegebiet in Friesenheim als auch für das Gewerbegebiet Neumatt in Schuttern eine Auftragsleistung in Höhe von 42 000 Euro für die Planung von neuen Löschwasserbrunnen an das Unternehmen Zink Ingenieure in Auftrag gegeben. Die Kosten für die Brunnenanlagen selbst werden auf knapp 362 000 Euro geschätzt.

Für das Industriegebiet in Friesenheim ist die Bohrung von zwei Löschwasserbrunnen geplant. Zwei Brunnen deshalb, damit sich ein Radius von 300 Metern abdecken lässt. Ein Brunnen liege zwar bereits am ehemaligen Nasslager für das Lotharholz, aber diesen Brunnen wieder zu reaktivieren mache keinen Sinn, erläuterte Bauamtsleiter Markus Reinbold. In identischer Form sei ein Brunnen für das Gewerbegebiet Neumatt angedacht, da auch dort die geforderte Löschwassermenge im Ernstfall nicht zur Verfügung stünde.

Die sichere Versorgung von Löschwasser sehen Räte als eine Pflichtaufgabe

Dass die Gemeinde auf Grundwasser stoßen wird, treffe mit hoher Wahrscheinlichkeit zu. Im Zuge der Planungen für die Löschwasserbrunnen sei auch eine Aufdimensionierung der Rohre in der Industriestraße zwischen Bahnhofstraße und Siemensstraße für ein kurzes Stück kalkuliert. Dort seien die Rohre auf einem kurzen Abschnitt noch zu klein. Die Maßnahme stehe zwar nicht im Zusammenhang mit den Löschwasserbrunnen, mache jedoch Sinn in Verbindung mit einer optimalen Wasserversorgung.

Die hohe Bedeutung einer gesicherten Löschwasserentnahme hob Roland Herzog (CDU) hervor. Das Gewerbegebiet sei um ein Vielfaches erweitert worden, auch über Unternehmen mit einer hohen Brandgefahr. Herzog erinnerte an den Brand bei „Baden Agrar“ vor drei Jahren. Das Wasser wurde damals über Saugpumpen aus dem Dorfbach entnommen. Glücklicherweise war dieser gut wasserführend. Umso wichtiger sei jetzt ein geschlossenes und gesichertes Netz der Wasserentnahme. Dass allein für die Planungsleistung bereits 42 000 Euro zur Verfügung stehen müssen, stimmte Andreas Bix (FW) nachdenklich. „An den Löschwasserbrunnen führt kein Weg vorbei“, betonte Hans-Jürgen Kopf (FW) und fügte hinzu: „Wir stehen hier in der absoluten Pflicht.“

Als Alternative wurde das kostenintesivere Modell eines Löschwasserbehälters vorgestellt. Diese würde jedoch nicht nur 683 000 Euro kosten, sondern wäre mit intensiven Pflegearbeiten verbunden, bemerkte Herzog. Außerdem stünde das Wasser nur in begrenzter Füllmenge zur Verfügung. Über eine Netzwerkoptimierung, dem Neubau einer Trinkwasserversorgung, ließe sich die allgemeine Versorgungssicherheit für Trinkwasser in den Gebieten stärken, jedoch sei nur ein geringer Effekt für die Löschwasserversorgung zu erwarten. Dass frisches Trinkwasser zum Löschen verwendet wird, lehnten die Gemeinderäte ab. Außerdem wäre diese Maßnahme mit vergleichsweise hohen Kosten von 465 000 Euro verbunden. Die Variante zum Bau von Löschwasserbrunnen favorisieren sowohl die Bauverwaltung als auch der Kommandant der Friesenheimer Feuerwehr.

Finanzierung

Für die Optimierung der Löschwasserversorgung sind im Haushalt 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 340 000 Euro eingestellt. Da die Umsetzung nicht vollständig abgeschlossen werden kann und die Mittel nicht ganz ausreichen würden, müssen im Haushalt 2024 Restmittel eingeplant werden.