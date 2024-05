Nach den heftigen Regenfällen können die Menschen in ganz Deutschland immerhin ein bisschen aufatmen. Der Deutsche Wetterdienst hebt die Unwetterwarnung auf. Wie ist die Lage?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frühen Samstagmorgen alle Unwetterwarnungen in Deutschland aufgehoben. Es liege keine Warnung vor „extrem ergiebigem Dauerregen“ mehr vor, teilte der DWD mit.

Im Norden Baden-Württembergs und in der Vorderpfalz warnte der DWD jedoch noch bis Samstag 8 Uhr weiterhin vor Dauerregen. Dort wurden örtlich neben den bereits gefallenen Regenmengen noch etwa zwischen 15 und 20 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Lesen Sie auch

Keine Evakuierungen mehr im Saarland

Wie eine Sprecherin des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Samstagmorgen sagte, sind im Saarland keine Evakuierungen mehr im Gange. Die Lage sei seit Freitag gegen 23 Uhr unverändert. Heftiger Dauerregen hatte am Freitag im Saarland vielfache Überflutungen und Erdrutsche verursacht.

Auch im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz hatte sich die Lage nach dem extremen Dauerregen nach Angaben der Kreisverwaltung in der Nacht zum Samstag beruhigt.