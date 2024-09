Für frischen Saft: Ettenheimer bringen tonnenweise Äpfel zum Bauhof

Ettenheim, Herbolzheim und Ringsheim laden ein Vorbereitungen fürs Kaiserbergfest laufen auf Hochtouren

Die drei Kaiserbergkommunen Ettenheim, Ringsheim und Herbolzheim laden auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wieder zum gemeinsamen Wandertag ein. Zuvor wird am Dienstag aber erst geherbstet und am Freitag auf den Wochenmärkten in Herbolzheim und Ettenheim getrottet