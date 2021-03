2 Riesig enttäuscht ist Marica Schaulies nach der von ihr initiierten Sachspendenaktion. Ein ganzer Einkaufswagen voller Winterkleidung für Flüchtlinge auf Lesbos findet keinen Abnehmer. Foto: Wursthorn

Marica Schaulies steht vor einem Einkaufswagen voller Winterbekleidung und versteht die Welt nicht mehr. Es ist eine gut gemeinte Spendenaktion, die nun im Einkaufswagen gestrandet ist.

Donaueschingen - Jacken für Kinder und Erwachsene, Sweatshirts, Schals, Mützen und Hosen, auch ein paar Sommersachen, sind bestimmt für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Die rund 60 sorgsam gestapelten Textilien sind das Ergebnis einer Spendenaktion, bei der Mitarbeiter des Donaueschinger Real-Marktes die Kunden mit ins Boot holten. Jeder Spender konnte seine bezahlte Sachspende an der Infotheke hinterlegen.

Im Jahr 2014 gab es bereits eine ähnliche Aktion

Mit der Aktion habe man unter ähnlichen Vorzeichen eine Spendenaktion aus dem Jahr 2014 wiederholen wollen, sagt Schaulies, die bei Real als Betriebsratsvorsitzende fungiert. Damals habe sich das Deutsche Rote Kreuz Donaueschingen um die Weiterleitung der zwei Kisten voller neuer Kleidung gekümmert. Die Spende war für syrische Flüchtlinge in Syrien geplant, landete dann aber bei Flüchtlingen, die neu nach Deutschland gekommen waren.

"Die Leute waren dankbar, die ganze Aktion war ein Riesenerfolg", erinnert sich Schaulies.

Geldspenden sind offenbar beliebter

Anlass genug, den Spendenaufruf im vergangenen Dezember erneut zu starten. Doch mit dem textilen Sammlungsergebnis stehen Schaulies und ihre Mitstreiterinnen seit Januar ganz alleine da. Vom Donaueschinger DRK sei sie an den Kreisverband Villingen-Schwenningen verwiesen worden. Dort habe man ihr gesagt, man werde sich um die Sachspende kümmern. Auf eine Antwort wartet Schaulies seit zwei Monaten vergeblich.

Sie ist maßlos enttäuscht. Die Ware ist bezahlt und kann nicht zurückgenommen werden. Bis nach Stuttgart und Berlin hat sie bei verschiedenen Hilfsorganisationen angerufen und wurde in der Regel mit dem Hinweis abgespeist, man sei für ihr Anliegen nicht zuständig. Was sie besonders ärgerte: Eine Ansprechpartnerin gab ihr zu verstehen, dass Geldspenden lieber angenommen würden. Sie seien praktikabler, weil sie die Wirtschaft im Krisenland ankurbeln könnten, wenn die Hilfsgüter dort gekauft werden.

Schaulies' frustriertes Fazit: "Wir sind jetzt die Gelackmeierten. So eine Aktion mache ich nie wieder." Der Anblick des prall gefüllten Einkaufswagens tue ihr in der Seele weh. Vielleicht, so ihre Hoffnung, könnten die Waren über die Donaueschinger Kleiderkammer an Bedürftige vermittelt werden.

Das DRK entschuldigt sich

Gerhard Fuchs, Noch-Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands VS, heißt die Kommunikationspanne nicht gut und will auf seine Mitarbeiter zugehen. Ohne eine Ausrede suchen zu wollen, sei es aber so gewesen, dass das DRK im Dezember mit der zweiten Pandemiewelle zu kämpfen hatte und auch in den Vorbereitungen der Schnelltests für Weihnachten war. Dies habe sicherlich auch dazu geführt, dass die Anfrage nicht weiter nachverfolgt wurde. "Dafür entschuldige ich mich in aller Form bei Frau Schaulies", so Fuchs weiter.

Durch die Pandemie bedingt, gebe es über das DRK derzeit keine Hilfstransporte. "Wir haben leider keine Möglichkeiten, um diese Spenden auf unbestimmte Zeit zu lagern", bedauert Fuchs.

Bleibt die Möglichkeit, die Winterkleidung an Bedürftige in der Region zu geben. Über die Kleiderspende freut sich bereits Sonja Geisert vom DRK-Kreisverband Donaueschingen. "Bald öffnen wir die ›Kleiderwelt‹ in der ehemaligen Post", sagt sie. Die im Real gerichtete Spende lässt sie von einer Mitarbeiterin abholen. Für Marica Schaulies eine tolle Lösung.

Rund 70 Mitarbeiter sind im Donaueschinger Real-Markt an der Bregstraße beschäftigt. Sie blicken mit Befürchtungen und Erwartungen auf den Montag nächster Woche. Am 22. März wird das Bundeskartellamt seine Entscheidung bezüglich der Real-Übernahmen verkünden. Nachdem Metro seine 270 Real-Häuser an die SCP Group verkauft hat, läuft der Weiterverkauf. Zu den neuen Besitzern gehören die Ketten Kaufland und Globus. Auch Edeka hat Übernahmewünsche geäußert. Von den 72 Wunschobjekten gelten 28 wegen Wettbewerbserwägungen als strittig. Am 22. März soll Klarheit herrschen: auch was die Besitzverhältnisse in Donaueschingen angeht. Gerüchteweise soll an der Bregstraße künftig die Edeka-Tochter Markant öffnen.