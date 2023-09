Das „Childhood-Haus Ortenaukreis“ hilft Familien, die Gewalt durchlebt haben. Die geplante Erweiterung will der Förderverein finanziell unterstützen, so die Entscheidung bei der Mitgliederversammlung, bei der auch der Vorstand neu gewählt wurde.

Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen von sexualisierter oder körperlicher Gewalt geworden sind, bekommen bei der ambulanten Anlaufstelle „Childhood-Haus Ortenaukreis“ Hilfe.

Das Haus arbeitet unter der Trägerschaft des Ortenau-Klinikums und wird unterstützt vom Förderverein „Childhood-Haus Ortenaukreis“.

Um wichtige Neuerungen und Entwicklungen zu besprechen und für die Neuwahlen hat sich dieser zu einer Mitgliederversammlung getroffen.

Reinhard Renter bleibt Vorsitzender des Vereins

„Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Projekt im Klinikum Offenburg in ideeller und finanzieller Hinsicht nach Kräften zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Familien, die Gewalterfahrungen durchlebt hätten, würden Hilfe und Unterstützung erhalten. Bei der Versammlung wurde von bisherigen Aktivitäten berichtet und der Vorstand wurde neu gewählt. Außerdem sei beschlossen worden, dass sich der Verein finanziell an der geplanten Erweiterung des Hauses beteiligt.

Vorsitzender Reinhard Renter eröffnete die Versammlung und präsentierte den Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr. Er betonte die kontinuierliche Weiterentwicklung und den wachsenden Einfluss des Projekts im Leben der betroffenen Familien. Eveline Viernickel, Leiterin des Childhood-Hauses, erweiterte den Bericht mit einigen Einblicken in die tagtägliche Arbeit und die bereits erzielten Fortschritte. „Die Bedeutung von sicheren und unterstützenden Räumen für Familien, die Gewalterfahrung durchgemacht haben, kann nicht genug betont werden. Wir sind stolz darauf, auch gemeinsam mit dem Verein einen Ort der Hoffnung zu schaffen, an dem die Familien alle Unterstützung bekommen, die sie für die Aufarbeitung der Gewalterfahrung benötigen“, so Viernickel.

Verabschiedung des scheidenden Stellvertreters

Bei der Neuwahl des Vorstands wurde Reinhard Renter, vormalig Offenburger Polizeipräsident, in seiner Position als Vorsitzender bestätigt. Iris Janke, leitende Oberstaatsanwältin und Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, wurde als seine Stellvertreterin gewählt. Die Verantwortung für die Finanzen und die Mitgliederverwaltung übernimmt künftig Steffen Schmeier vom Klinikum Offenburg als Kassierer und Mitgliederverwalter. Die Aufgabe des Schriftführers wird von Bastian Kioschis, Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Offenburg, übernommen.

Als Beisitzer wurden Stefan Stuhrmann, Kinderarzt in Malsch, Reta Pelz, Leiterin der Klinik an der Lindenhöhe, und Eveline Viernickel gewählt. Mit großem Dank und Anerkennung wurde der scheidende stellvertretende Vorsitzende, leitender Oberstaatsanwalt Schäfer, verabschiedet. „Dieser habe das Amt seit der Gründung des Fördervereins im Jahr 2018 mit enormer Umsicht und Verantwortung ausgeführt“, so der Verein in der Mitteilung. Durch sein großes Engagement und seine Tatkraft habe er entscheidend zum Aufbau und zum Erfolg beigetragen.

20 000 Euro als Spende für die Erweiterung

Die geplante Erweiterung des „Childhood-Hauses“ will der Verein finanziell unterstützen, so die einstimmige Entscheidung bei der Versammlung. Eine großzügige Spende in Höhe von 20 000 Euro sei in Aussicht gestellt worden, um die Räumlichkeiten und Angebote des Hauses zu erweitern und so noch mehr Familien in Not zu erreichen und zu unterstützen.

„Der Förderverein ruft dazu auf, sich aktiv an dieser wichtigen Mission zu beteiligen. Spenden und Unterstützung aus der Region sind von entscheidender Bedeutung, um Familien in schwierigen Situationen zu helfen und ihnen eine sichere Zuflucht zu bieten“, heißt es weiter.

Kontaktinformationen

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten sind auf der Webseite des Childhood-Hauses Ortenaukreis unter www.foerderverein-childhood-haus-ortenau.de zu finden. Wer Kontakt zu dem Verein aufnehmen möchte, kann sich per E-Mail an foerderverein@childhood-haus-ortenau.de wenden.