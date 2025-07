Mehrere Neuerungen, vor allem in Sachen Anmeldung, gibt es beim Kinderferienprogramm, wie Bürgermeister Fritz Link, Veranstaltungsleitung Lucia Augstein, Nadja Riede als stellvertretende Hauptamtsleitung und Miriam Volk vom Bürgerbüro Mönchweiler erklärten.

In bewährter Weise findet der Kindersommer-Kömö in Kooperation mit Mönchweiler statt. Die interkommunale Realisierung sei nicht selbstverständlich, so Bürgermeister Fritz Link. Glücklich sei er auch über die gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen, die in 47 Veranstaltungen ein breites Potpourri anböten.

Lesen Sie auch

Neu ist eine reine Online-Buchung per QR-Code oder Link. Damit einher geht eine Auslosung anstatt des bisherigen Windhundverfahrens. So möchten die Gemeinden denjenigen eine Chance geben, die den Anmeldestart verpassen.

Kindersommer startet am 27. Juli

Der Kindersommer startet am Sonntag, 27. Juli, mit dem Familientheater „Wakebele“ mit den Darstellern Jessica Lippert, Dietmar Schlau und Olaf Jungmann auf der Ruine Waldau. Auch gibt es einige Highlights, die treue Besucher bereits aus den Vorjahren kennen, so Riede. Laut Volk wird es wieder viele Veranstaltungen in der Natur geben, zum Beispiel mit Revierförsterin Annika Bidlingmaier. Weitere Programmpunkt sind zum Beispiel Brotbacken, eine Mampfwerkstatt, das Bauen einer Werkzeugkiste bei Wiha in Mönchweiler oder ein Überraschungsprogramm beim Bauhof in Königsfeld.

Selbstbau von Instrumenten

Dazu gibt Kurse zum Selbstbau von Instrumenten und Schwedenstühlen oder das Plotten von Lavendelsäckchen, Kissen und Socken. Die Jugendwehr Mönchweiler und der DRK-Ortsverein Königsfeld sind auch mit von der Partie.

Anmeldungen sind ab sofort über den QR-Code im Flyer und im Internet unter „kindersommer-koemoe.de“ möglich. Dort gibt es auch weitere Infos zum Programm. Telefonisch stehen Mitarbeiter beider Gemeinden für Fragen zur Verfügung, unter 07725/80 09 10 in Königsfeld, unter 07721/94 80 23 in Mönchweiler. Eltern sollten ihre Kinder bald anmelden, denn eine erste Auslosungsrunde soll schon diesen Donnerstag stattfinden. Spätere Anmeldungen werden dann in der weiteren Vergabe berücksichtigt.