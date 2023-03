Landrat Scherer will Geothermie in der Ortenau

1 Stehen Geothermie-Anlagen, wie diese im Rheingraben bei Karlsruhe, auch bald im Ortenaukreis? Wenn es nach Landrat Frank Scherer geht, soll diese Energiequelle genutzt werden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Wie können erneuerbare Energien in der Ortenau ausgebaut werden? Landrat Frank Scherer stellte im Rahmen einer „Nectanet“-Veranstaltung Ideen für Tiefengeothermie vor. Er kritisierte zudem einschränkende Regeln für Windkraft- und Photovoltaikanlagen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Wir wollen den Klimawandel entschleunigen“, nannte Landrat Frank Scherer ein Ziel des Ortenaukreises. Die Initiative „Zero Emission“, die der Kreis gemeinsam mit dem Wirtschaftsnetzwerk Nectanet ins Leben gerufen hat, soll den Weg dafür ebnen. Ein wichtiger Bestandteil soll der Ausbau erneuerbarer Energien sein. In diesem Zuge berge die Tiefengeothermie im Oberrheingraben „ein riesiges Potenzial“, sagte Scherer bei der Vorstellung des Projekts in Lahr.

Der Landrat ist bekanntermaßen ein Freund der umstrittenen Technologie, mit der heißes Wasser aus drei Kilometern Tiefe an die Oberfläche geholt wird. An der Oberfläche kann es dann ins Wärmenetz eingespeist oder zur Stromerzeugung genutzt werden. Das dann kalte Wasser wird wieder unter die Erde gepumpt und erhitzt sich dank der Erdwärme erneut. Kritik gibt es an dieser Technik, da die nötigen Bohrungen in der Vergangenheit schon öfters Erdbeben ausgelöst haben. Diese führten zu Rissen in Gebäuden. Bürgerinitiativen, die diese Technik strikt ablehnen, haben sich gegründet.

„Wir müssen die Sorgen der Bürger ernst nehmen“, sagte Scherer und stellte einen Lösungsansatz vor. In seiner Kindheit im Ruhrgebiet seien immer wieder Schäden durch den Bergbau aufgetreten, einmal hätte sich der Garten seiner Familie um 30 Zentimeter abgesenkt. Dann sei eine Firma gekommen, die den Schaden sofort behoben habe. „Wenn das in den 70er-Jahren geklappt hat, weiß ich nicht, warum das nicht auch heute klappen sollte“, meinte der Landrat. Seine Idee: eine Art Entschädingungsfond, über den Risse sofort repariert werden – ohne Gerichtsverfahren.

20 Mal mehr Potenzial als Windräder und Photovoltaik zusammen

Wie groß das Energiepotenzial ist, konkretisierte Scherer erstmals: „Geothermie hat das 20-fache Potenzial von Photovoltaik und Windkraft zusammen. Wenn wir die Energiewende ernst nehmen, müssen wir das nutzen.“ Der Landrat ergänzte, dass man dabei gleichzeitig Lithium abbauen sollte – ein wichtiges Metall für den Ausbau der Elektro-Mobilität. Scherer betonte, dass die Ortenau und vor allem der Tourismus unter den Auswirkungen des Klimawandels litten, wenn man sich nicht anpasst. In den Wäldern, bei der Landwirtschaft und beim Wintertourismus sei das bereits spürbar.

Auch Wind- und Solarenergie wolle man deshalb gerne ausbauen. Stolz berichtete Scherer, dass im Ortenaukreis in den vergangenen zehn Jahren 44 Windkrafträder gebaut wurden – mehr als in drei anderen Landkreisen Südbadens zusammen. Doch es gebe für die Windkraft noch Hürden. Gerne würde Scherer auf der Hornisgrinde ein zweites oder ein drittes Windrad installieren. Dem werde jedoch aus Naturschutzgründen ein Riegel vorgeschoben, denn einige Hundert Meter weiter sei ein Auerhuhn gesichtet worden. Das bezweifelte der Landrat jedoch und sagte: „Da oben ist was los, da steht ja schon ein Windrad. Es sind nicht wir, die blockieren, mit diesen Regelungen kommen wir nicht weiter“.

Bei einer „Nectanet“-Veranstaltung warb Landrat Frank Scherer für Geothermie. Foto: Köhler

Auch für „Floating PV“, also für Photovoltaik-Anlagen, die auf Baggerseen schwimmen, gebe es eine überzogene Regelung. „Wir dürfen nur zehn Prozent der Seefläche nutzen“, bemängelte Scherer. Aufgrund der zahlreichen Baggerseen im Kreis würde er gerne auf diese Technologie bauen. Immerhin: Die vom Europa-Park und der Firma Mosolf geplante PV-Anlage, die den großen Mosolf-Parkplatz teilweise überdachen und den Europa-Park mit Strom versorgen soll, sei ein gutes Beispiel, was man in einem Netzwerk gemeinsam bewirken könne.

Klimaschutz soll mit wirtschaftlichen Interessen verbunden werden

Mit Blick auf die Klimakrise allgemein sagte Scherer, dass Panik nicht angebracht sei. Er zeigte sich optimistisch, den Ausbau regenerativer Energien voranzutreiben und diesen auch mit den wirtschaftlichen Interessen der Kommunen und Unternehmen zu verbinden.

Unter einem ähnlichen Motto hielt Spiegel-Bestseller-Autor Jan Hegenberg anschließend einen Vortrag. „Der Weltuntergang fällt aus“, lautet der Titel seines Buchs. Er untermauerte Scherers Aussagen und ging darauf ein, dass PV-Anlagen und Windräder immer effizienter werden. Es sei also gar nicht nötig, „überall ein Windrad hinzustellen“. Hegenberg ist sich sicher, dass durch den Ausbau von Wind- und Solarkraft in Zukunft der Energiebedarf abgedeckt werden kann, auch weil bei dieser Form der Energiegewinnung weniger Energie verloren gehe, als beispielsweise bei einem Kohlekraftwerk. Zudem hätten auch Unternehmen ein wirtschaftliches Interesse an regenerativen Energien entwickelt, da diese inzwischen nicht mehr zusätzlich Geld kosteten, sondern sich damit sogar Geld verdienen lasse. „Wir gewinnen mehr, als wir verlieren können“, so das Fazit des Autors.

Effizienz-Check

Im Rahmen von „Zero Emission“ wird den Unternehmen ein kostenloser Check zu ihrer Energie- und Rohstoffeffinzienz angeboten. Der sogenannte Keff-Plus-Check. Fabian Burggraf, Geschäftsführer von „Klimapartner Oberrhein“, stellte das Drei-Stufen-Modell vor. Zunächst gebe es in den Firmen eine Datenabfrage, dann folgt die Umsetzung der Maßnahmen und am Ende ein Abschluss. Für einen Besuch müssten die Unternehmen bis zu sechs Stunden einplanen.