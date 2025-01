„Rettet die Therme Bad Herrenalb“ ist das Ziel der Online-Petition, die von der Belegschaft der Siebentäler Therme ins Leben gerufen wurde und die, Stand 10. Januar, 2717 Menschen unterschrieben haben.

In dem der Unterschriftenliste beiliegenden Schreiben, bitten die Thermenmitarbeiter „den Gemeinderat, die Anliegen und Wünsche der Unterzeichner sorgfältig zu prüfen und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Weiterbetrieb der Einrichtung zu gewährleisten“. Rund ein Viertel der Unterschriften für den Erhalt der Therme stammt laut Pressemitteilung der Stadt von Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Herrenalb, der überwiegende Teil von Menschen aus den Ortschaften und Landkreisen um Bad Herrenalb.

Dieser Einsatz für den Erhalt der Therme „von Urlaubern und Gäste aus der Region und aus ganz Deutschland“ zeige „die regionale beziehungsweise überregionale Bedeutung unserer Therme“, so die Initiatoren der Petition. „Um sicherzustellen, dass kein Bot unechte Unterschriften in die Petition einträgt, läuft die Verifizierung der Unterstützer der Petition und deren Namen über die Eingabe des Namens und einer Mailadresse, deren Echtheit über eine an die Mailadresse gesendeten Bestätigungslink verifiziert werden muss“, heißt es des Weiteren. Wenn dies nicht geschehe, werde die elektronische Unterschrift wieder aus der Petition gelöscht. Die Petition ist online auf http://www.change.org/p/rettet-die-therme-bad-herrenalb zu finden und noch bis zum 22. Januar geöffnet.

52 Herrenalber Gewerbetreibende fordern ebenfalls den Erhalt der Therme. Foto: Stadt Bad Herrenalb/Christian Siebje

Am Montag, 13. Januar, wurde eine zweite Liste mit 52 Unterschriften von Herrenalber Gewerbetreibenden übergeben, die ebenfalls den Erhalt der Therme fordern. Unter den Unterzeichnern finden sich die Inhaber zahlreicher Restaurants, Cafés und Beherbergungsbetriebe sowie die Inhaber von Geschäften des täglichen Bedarfs und Dienstleistungsunternehmen. Initiatorin dieser Unterschriftensammlung ist die Bad Herrenalber Bürgerin Christa Sagawe, die in ihrem Anschreiben an das Gewerbe die „wichtige Rolle“ des Thermalbads „für unseren Tourismus und unser Gewerbe“ betont.