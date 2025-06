Für Einsatzkräfte und Angehörige: Das steckt hinter den Selbsthilfegruppen „Helferherzen“

1 Die beiden Selbsthilfegruppen wenden sich an Einsatzkräfte und ihre Angehörigen. Foto: Kalaene Einsatzkräfte sind immer wieder mit schlimmen Erfahrungen konfrontiert. “Helferherzen“ will sie nun unterstützen.







Ei nsatzkräfte bei Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei oder in anderen Hilfsorganisationen stehen im Berufsalltag häufig unter hoher Anspannung. Was hilft, wenn belastende Einsatzerfahrungen seelische Spuren hinterlassen? Und wer unterstützt die Angehörigen, die oft im Hintergrund mittragen, mitfühlen und mit Sorge begleiten? Genau hier setzt das neue Angebot „Helferherzen“ an, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.