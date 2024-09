Klimaschutzkonzept: Bürgerbeteiligung in Balingen startet

1 Wo kann CO₂ eingespart werden? Foto: Kalawin – stock.adobe.com

Die Stadt Balingen lädt ihre Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an einer kurzen Online-Umfrage ein.









„Diese Umfrage bietet allen die Gelegenheit, sich aktiv an der Gestaltung der Energiewende in Balingen zu beteiligen und ihre Ideen und Anregungen für eine nachhaltige Zukunft der Stadt einzubringen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.