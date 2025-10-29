Für eine halbe Milliarde Franken: Roche baut neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude in Basel

Rund eine halbe Milliarde Franken investiert Hoffmann-La Roche am Konzernsitz Basel in das neue Forschungs- und Entwicklungsgebäude „Bau 12“. Am Mittwoch war offizieller Spatenstich.
Mit einem neuen 72 Meter hohen Gebäude will der Basler Pharma-Konzern Hoffmann-La Roche bis 2029 das bestehende Ensemble um ein weiteres Aushängeschild erweitern. Wie bei der feierlichen Grundsteinlegung für „Bau 12“ am Mittwochvormittag betont wurde, zwar nicht mehr in Sachen Höhenrekord, aber dafür in der Vielfalt der geplanten Ausrichtung. Wo bisher „Bau 34“ stand, ist nun ein tiefes Loch, ausgeschachtet mit Beton und Stahl zu sehen.