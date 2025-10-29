Für eine halbe Milliarde Franken: Roche baut neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude in Basel

Mit einem neuen 72 Meter hohen Gebäude will der Basler Pharma-Konzern Hoffmann-La Roche bis 2029 das bestehende Ensemble um ein weiteres Aushängeschild erweitern. Wie bei der feierlichen Grundsteinlegung für „Bau 12“ am Mittwochvormittag betont wurde, zwar nicht mehr in Sachen Höhenrekord, aber dafür in der Vielfalt der geplanten Ausrichtung. Wo bisher „Bau 34“ stand, ist nun ein tiefes Loch, ausgeschachtet mit Beton und Stahl zu sehen.

450 Arbeitsplätze auf 32 000 Quadratmetern Roche-Standortleiter Jürg Erismann übernahm am neugeschaffenen Grund der Baugrube die Begrüßung der Gäste mit Verweis darauf, nun im Herzen des Areals zu sein, knapp 20 Meter unterhalb der Straße. Auf der zwei Meter dicken Bodenplatte werden in den kommenden vier Jahren auf 15 oberirdischen Etagen rund 32 000 Quadratmeter Gebäudefläche entstehen, die 450 Arbeitsplätze für die Bereiche Forschung und Entwicklung ermöglichen. „Seit Beginn ist unser Ziel, das Leben von Patienten besser zu machen“, betonte Erismann die Leitlinie des Konzerns. Dazu gehöre auch das nachhaltige Bauen. So wird das Gebäude über Wärmepumpen mittels Rhein- und Abwasser beheizt. Eine Photovoltaikanlage ergänzt den extern bezogenen Ökostrom, womit das Gebäude CO2-Neutral sein soll. „Wir wollen heute ein Zeichen setzen“, betonte der Standortleiter.

Projekte sollen beschleunigt werden

Als Roche-Verwaltungsratsvorsitzender betonte Severin Schwan die Bedeutung von Zeit in der Medizin. Die zehnjährige Entwicklungsphase für Medikamente sei für Betroffene manchmal zu lange. Daher soll „Bau 12“ durch die Schnittstellenfunktion von Forschung und Entwicklung die Effizienz steigern und damit Projekte beschleunigen. Seine Sorge drückte Schwan bezüglich der aktuellen weltpolitischen Lage aus. „Die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich massiv verändert. Kleinere Volkswirtschaften wie die Schweiz sind dadurch bedroht.“ Das Mindeststeuer-Abkommen mit der OECD würde zusätzlich den Standort belasten. Dabei habe die Schweiz mit der ETH, einem guten Gesundheitssystem sowie der politischen Stabilität und der damit verbundenen Rechtssicherheit gute Voraussetzungen.

Viele Vorarbeiten wurden bereits getroffen. Bis 2029 soll „Bau 12“ mit 72 Meter Höhe fertig sein. Foto: Rolf Rombach

Seit fast 130 Jahren mit der Region verbunden

Basels Regierungsrat Lukas Engelberger, bis 2014 selbst als Unternehmensjurist bei Roche tätig, betonte die Verbundenheit des Konzerns mit der Region seit bald 130 Jahren. Zwar sei Roche in seiner Entwicklung auch der „Demokratie ausgeliefert“, aber wie die jüngsten Volksabstimmungen zeigten, könne sich Roche auf Basel verlassen. Der Regierungsrat, sprach Engelberger für seine Kollegen, sei dankbar, dass Roche mit dem nächsten Neubau ein weiteres Bekenntnis zum Standort mache: „Bildung und Forschung gehören zur Basler DNA.“ Auf diesem Fundament könne dann auch der Turm des Erfolges stehen.

Gebäude als Brücke zwischen Theorie und Praxis

Aus der Forschungsabteilung gab es einen Einblick in die geplanten Möglichkeiten des Gebäudes, das dann die Brücke zwischen Theorie und Praxis bilden solle. Dazu sei das Objekt möglichst flexibel konzeptioniert worden. Unter anderem ist dann die kontrollierte Herstellung von RNA geplant.

Aus dem Projektteam wurde eine Zeitkapsel als Verbindung von Vergangenheit und Zukunft gefüllt. Neben den obligatorischen Tageszeitungen legten sie einen Bildband über das Vorgängergebäude, die Kopie der Baueingabepläne und ein aktuelles 3D-Modell des Roche-Campus inklusive dem künftigen Bau 12 hinein. Dazu kamen aber auch auch ein Trikot zur diesjährigen Frauen-Fußball-EM und dem Eurovision Songcontest.

https://www.roche.ch/stories/grundsteinlegung-bau12