Für eine bessere IT-Ausstattung: Ortenau-Klinikum Offenburg-Kehl erhält 3,3 Millionen Euro Förderung

411 Aussteller sind vor Ort Das wird bei der Offenburger Berufsinfomesse geboten

Bei der Berufsinfomesse in Offenburg präsentieren am Freitag und Samstag, 9. und 10. Mai, 411 Aussteller ihre Angebote rund um Ausbildung, Studium, Praktika und Weiterbildung. Neu dabei sind in diesem Jahr Angebote für junge Migranten.