Für Digitales Innovationszentrum: Freiburger Uniklinik erhält 25 Millionen Euro vom Land

Die Freiburger Uniklinik erhält viel Geld vom Land. Mit der Förderung soll bis 2030 ein Digitales Innovationszentrum entstehen.
Das Universitätsklinikum Freiburg erhält 25 Millionen Euro für den Aufbau einer diagnostischen und therapeutischen Forschungs- und Entwicklungseinheit im Digitalen Innovationszentrum (DIGIZ). Die Förderung wurde am 10. Februar vom Kabinett der baden-württembergischen Landesregierung auf Vorschlag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus beschlossen, teilte die Uniklinik mit.