Für die Zukunft gut aufgestellt: Zelt-Musik-Festival ist nun offiziell gemeinnützig

Das ZMF legt mit der Umfirmierung in eine gGmbH den Grundstein für die Zukunft des Freiburger Festivals.
Das Zelt-Musik-Festival (ZMF) Freiburg hat seine Firmierung geändert und ist ab sofort eine gemeinnützige GmbH (gGmbH). Das hat zur Folge, dass das Festival mögliche Gewinne nicht ausschütten darf, sondern in seinen Betrieb reinvestieren muss. Die positiven Folgen der Umfirmierung sind vor allem steuerlicher Art. Außerdem kann das Festival nun wie ein gemeinnütziger Verein Spendenquittungen ausstellen.