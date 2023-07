Um die Umwelt zu schonen und die Gesundheit zu fördern, startet am Montag in Lahr die „Rad-Bonus-Aktion“. Profitieren sollen davon auch die teilnehmenden Händler. Denn wer zum Einkaufen mit dem Rad fährt, bekommt einen Stempel.

Die lokale Wirtschaft und auch die Umwelt profitieren vom Tritt in die Pedale: In Lahr startet am Montag, 10. Juli, die „Rad-Bonus-Aktion“ der Initiative Rad-Kultur. Denn die Stadt will in den Sommermonaten noch mehr dafür tun, um mehr Menschen dazu zu motivieren, das Fahrrad auch im Alltag zu nutzen. Mit der „Rad-Bonus-Aktion“ in Kooperation mit der Initiative Rad-Kultur des Landesverkehrsministeriums soll das gelingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Mit der Aktion will man gleich mehrere Dinge bewirken: Zum einen soll die Gesundheit der Lahrer durch Bewegung an der frischen Luft gefördert und die Umwelt geschont werden, zum anderen soll die Aktion mehr Sichtbarkeit für den Einzelhandel und die Lokalitäten vor Ort schaffen, heißt es von der Stadt.

Und so funktioniert die Aktion: Bürger, die mit einem Fahrrad in einem der teilnehmenden Geschäfte einkaufen oder einen der teilnehmenden Orte besuchen, erhalten einmalig für einen Einkauf beziehungsweise einen Besuch einen Stempel auf ihrer Rad-Kultur-Stempelkarte. Diese Karte ist bei allen teilnehmenden Bonuspartnern vor Ort sowie online zum Selbstausdrucken unter www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/lahr erhältlich, heißt es von der Stadt. Als Nachweis – damit man für die Fahrt mit dem Rad auch einen Stempel erhält – reicht es laut Stadt, wenn man seinen Fahrradhelm vorzeigt oder auf das Rad vor dem Geschäft verweist.

Aktion dauert zwei Monate

Der Zeitraum der Aktion umfasst zwei Monate und startet am Montag, 10. Juli. Bis einschließlich Montag, 11. September, gibt es bei insgesamt 24 teilnehmenden Bonuspartnern die Stempel. Wer es in diesem Zeitraum schafft, fünf von 24 Stempel zu sammeln, kann die Stempelkarte nach Abschluss der Aktion in den Briefkasten des Bürgerbüros einwerfen und so bei einem Gewinnspiel mitmachen. Denn unter allen Teilnehmenden werden Preise von örtlichen Radhändlern sowie Partnern der Lahr-Card verlost.

Die Initiative Rad-Kultur des Landes Baden-Württemberg gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren. Damit soll „eine moderne und nachhaltige Mobilität“ gefördert werden, heißt es in der Mitteilung. Das Ziel ist es, den Anteil des Radverkehrs deutlich zu steigern. Ein ähnliches Ziel verfolgt auch die Stadt Lahr, in dieser Woche wurde bekanntlich im Verkehrsbeirat das Thema Fahrradstraßen beraten, die Stadt würde diese gerne ausweisen.

Die Landesinitiative versucht in Zusammenarbeit mit Kommunen, Arbeitgebern und einem wachsenden Partnernetzwerk das Fahrradfahren im Alltag zugänglich und erlebbar zu machen. Ein Punkt zur Erreichung dieses Ziels ist die „Rad-Bonus-Aktion“, die am Montag in Lahr startet.

Das Klima-Bündnis

Das Klima-Bündnis ist ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Dazu gehört auch das Stadtradeln, das es seit 2008 gibt und weltweit von allen Kommunen an 21 zusammenhängenden Tagen vom 1. Mai bis 30. September gestartet werden kann.