Für die Region „Süd“: Schwanauerin gewinnt Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb

1 Anna Schätzle (dritte von links) war die Siegerin im Regionalentscheid Ortenau Süd. Foto: Schlupp

Anna Schätzle hat bei den Kreisentscheiden zum 66. Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek Offenburg für die Region „Süd“ gewonnen. Zusammen mit zwei weiteren Gewinnern aus der Ortenau darf sie sich nun beim Bezirksentscheid beweisen.









Wer kann in der Ortenau am besten vorlesen? Diese Frage galt es bei den Kreisentscheiden zum 66. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in der Stadtbibliothek Offenburg zu beantworten. „Die Sieger und Siegerinnen der Schulentscheide lasen in der Stadtbibliothek Offenburg um die Wette“, erklärt die Stadt Offenburg in einer Mitteilung.