Für die Natur: Was für den Umweltaktionstag in Hörschwag geplant ist

Was für den Umweltaktionstag in Hörschwag geplant ist

1 Helfer beim Umweltaktionstag in Burladingen-Stetten im vorigen Jahr Foto: Pfister

Am kommenden Samstag findet in Burladingen-Hörschwag der 28. Umweltaktionstag statt. Der Ortsvorsteher lädt alle recht herzlich ein und freut sich über viele Freiwillige.









Link kopiert



Seit März 1996 findet jährlich der Umweltaktionstag in Burladingen statt. Jeder Ortsteil hat einmal im Jahr eine eigene Veranstaltung, zur Säuberung des Stadtteils. Am Samstag, 12.Oktober, ist es auch in Hörschwag wieder soweit. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Feuerwehr in Burladingen-Hörschwag. Dann werden die Helfer, je nach verteilten Aufgaben, in kleine Gruppen eingeteilt.