Für die nächsten 100 Jahre: Wie die Bürgerstiftung Rottenburg ihre Zukunft sichert

„Wir sind ein schützendes Dach“: Ottmar Schneck und Walter Hahn erklären, wie die Bürgerstiftung Projekte zum Wohl der Stadtgesellschaft fördert und was sie als nächstes vorhat.
In der Adventszeit 2025 verschenkte die Bürgerstiftung Rottenburg, die sich in der Stadt unter anderem um Bildung, Sozialarbeit, Natur- und Umweltschutz, Kunst und Kultur kümmert, an einem Stand bei der Zehntscheuer selbstgeschnittene Misteln. Das geschah einerseits, um Spenden zu sammeln und in der Stadt die Tradition der baumschmarotzenden Mistel als Glücksbringer einzuführen. Und andererseits, um in Rottenburg sichtbarer zu werden und um mit potenziellen Unterstützern ins Gespräch zu kommen.