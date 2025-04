Für die Kinderklinik VS: Kuschelige Teddys für junge Patienten

Für die Kinderklinik VS

1 Trösteteddys für die Kinderstation: Pflegefachkräfte, Ärzte und die Pflegerische Kinderklinikleitung Marianne Brunner (nicht im Bild) erhalten die Spende von Carmen Kunz, Personalchefin des Technologiezentrums. Foto: Patrick Effinowicz

Als ein besonderes Zeichen der Unterstützung für junge Patienten überreichten Carmen Kunz, Personalleiterin bei der MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH, und Sabrina Ziss von der Kinderhilfe Diekholzen, 75 Trösteteddys an das Kinderklinikum in VS.









Die kuscheligen Teddys wurden im Rahmen der Initiative „Trösteteddy“ der Kinderhilfe Diekholzen gespendet. „Das ansässige Entwicklungsunternehmen im Industriegebiet Auf Herdenen in VS möchte damit Kindern in Notsituationen Trost, Mut und etwas Freude schenken, teilt MinebeaMitsumi mit.