Caritasverband Zollern: Ein Verein, der fast keine Mitglieder hat

Die Caritas für das Dekanat Zollern ist ein eingetragener Verein, der sich von Sulz-Glatt bis Burladingen erstreckt – ein Bereich, in dem Zehntausende Menschen leben. Dennoch zählt die Caritas gerade einmal 25 Mitglieder. Woran liegt das?

„In der letzten Zeit sind sehr viele Menschen von Wohnungsnot betroffen“, erzählt Moritz Doermer. Er ist einer, der es wissen muss. Als Sozialpädagoge bei der Caritas betreut er auch Menschen, die ihr Dach überm Kopf verlieren. Er spricht von Schicksalsschlägen, Scheidungen, Alleinerziehenden, von Ereignissen, die den Betroffenen den Boden unter den Füßen wegziehen.

In solchen Fällen wird Doermer aktiv. Er versucht, Betroffene „wieder auf die Beine zu bringen“, indem er sie „auf dem Weg begleitet“, so drückt er es aus. Konkret heißt das beispielsweise, bei Jobcenter, Behörden und beim Fußfassen auf dem Arbeitsmarkt behilflich zu sein oder Hilfe zu vermitteln – und all das unentgeltlich.

Lesen Sie auch

Zum Nulltarif gibt es Dienstleistungen wie diese für die Caritas wiederum nicht. Deshalb ist der Verein auf Spenden und die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen, aber eigentlich auch auf Mitglieder – schließlich ist die Caritas ein eingetragener Verein. „Je mehr Mitglieder wir haben, desto näher sind wir an der Gesellschaft dran“, erklärt Michael Widmann, Geschäftsführer des Caritasverbands Zollern.

Mehr Mitglieder bedeuten mehr Mitgliedsbeiträge

Viele Mitglieder würden in vieler Hinsicht ja auch viel helfen. Die Realität ist freilich eine andere: Gerade einmal 25 Mitglieder zählt der Caritasverband im gesamten Dekanat Zollern. Das sind Personen, die im Vorstand engagiert sind aber auch Institutionen, etwa Kirchengemeinden.

25 Mitglieder? „Das ist super gering, und das ist mir zu wenig“, sagt Widmann, der seine Funktion Anfang 2023 übernommen hatte. Er will das ändern und zählt die Vorteile einer Mitgliedschaft auf: Mitbestimmen bei der Mitgliederversammlung, Einblicke in die Arbeit einer sozialen Organisation, Option zur Übernahme eines Ehrenamts im Vorstand.

Aber auch, wer nicht regelmäßig aktiv sein will, ist demnach willkommen. Die Mitgliedschaft habe nämlich auch einen finanziellen Aspekt, zumal die Caritas auf Spenden angewiesen ist. Einnahmen aus der Kirchensteuer kommen beim Caritasverband Zollern quasi nicht an. Das, was aufs Konto tröpfelt, sind vernachlässigbare Summen, erklärt Widmann.

Wohnungsnot ist nach wie vor ein brisantes Thema

Wer Caritas-Mitglied wird, unterstützt dagegen die Arbeit der Caritas vor Ort, beispielsweise das Engagement des Sozialpädagogen Moritz Doermer. Seine Schilderungen klingen brisant. Er berichtet von der Wohnungsnot, hohen Quadratmeterpreisen und daraus resultierender Hilfsbedürftigkeit, die nach seiner Wahrnehmung inzwischen auch die Mitte der Gesellschaft erreicht.

Unsere Empfehlung für Sie Weißer Ring in Hechingen Wo sich Opfer von Straftaten hinwenden können Für Opfer von Straftaten jeglicher Art gibt es ein neues vertrauliches Beratungsangebot des Weißen Rings in Kooperation mit dem Caritasverband Dekanat Zollern in Hechingen. Besonders die Fälle häuslicher Gewalt hätten zuletzt stark zugenommen.

So erzählt er von einem Fall, bei dem eine Familie in der Gutleuthausstraße vor der Tür stand. Für sie war die Caritas der Rettungsring im Sturm des Existenzkampfes: Kleidung und etwas Warmes zum Essen gab es für sie, ebenso wie die gezielte Weitervermittlung an Stellen, die der Familie helfen können.

Viele Fälle von Wohnungsnot gebe es bei älteren Menschen, die einen guten Teil ihrer Rente fürs Wohnen ausgeben müssen. Viele Senioren wüssten gar nicht, dass sie Hilfen vom Sozialamt erhalten würden. Dieser Personenkreis lag dem Staat das ganze Leben nicht auf der Tasche und „spart sich das Geld lieber vom Munde ab“, erklärt Widmann.

Auch an dieser Stelle kommt Doermer zum Einsatz, ein Bewusstsein bei Betroffenen zu schaffen, bei Anträgen zu helfen, Strategien gegen Vereinsamung zu entwickeln – auch dabei Mitgliedsbeiträge.

Mitgliedschaft

Ab 50 Euro

Wer Mitglied im Caritasverband für das Dekanat Zollern werden will, erhält weitere Informationen auf der Internetseite www.caritas-zollern.de oder unter Telefon 074 71/93320. Die Mitgliedsbeiträge beginnen ab 50 Euro pro Jahr.