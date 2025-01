Für die Helfer in der Not: Das investiert die Stadt Mahlberg in ihre Feuerwehr

Das investiert die Stadt Mahlberg in ihre Feuerwehr

Für die Helfer in der Not

1 Das Mahlberger Feuerwehrhaus soll an der Südseite um eine Abstellbox erweitert werden. Foto: Decoux

Gerätehauserweiterung, Notstromaggregat, Digitalfunk und neue Fahrzeuge: Mehr als 700 000 Euro steckt die Stadt Mahlberg in diesem Jahr in die Verbesserung der Einsatzfähigkeit seiner Feuerwehr.









Die teuerste Einzelinvestition in die Feuerwehr ist die Erweiterung des Feuerhauses um eine weitere Abstellbox auf der Südseite des Feuerwehrgerätehaus. Noch in diesem Frühjahr soll mit dem auf 362 000 Euro kalkulierten Bau begonnen werden. Bis zum Spätsommer soll dieser fertiggestellt sein. In der sogenannten Box 5 sollen einmal Transportwagen sowie Rollcontainer untergestellt werden.