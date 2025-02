Anlässlich der Straßenumzüge der Narrenzuft Sendewelle zur Fastnacht 2025 in Altdorf hat das Landratsamt Offenburg Straßensperrungen verfügt. Zur Sicherheit aller Zuschauer, Umzugs- und Verkehrsteilnehmer bittet die Narrenzunft Sendewelle um die unbedingte Einhaltung der Straßensperrungen und des Halteverbotes.

Schmutziger Donnerstag, 27. Februar: Um 19 Uhr startet der Hemdglunkerumzug an der Münchgrundhalle. Während des Umzuges sind kurzzeitig folgende Straßen gesperrt: Joseph-Greber-Straße, Eugen-Lacroix-Straße, Umrank, Schmieheimer Straße, Am Stock, Mahlberger Straße, Jakob-Dürrse-Straße und Orschweierer Straße.

Lesen Sie auch

Fasentsamstag, 1. März: Der große Fasentumzug starte um 14.11 Uhr. Von 11 bis 18 Uhr sind nachfolgende Straßen voll gesperrt: Eugen-Lacroix-Straße, Joseph-Greber-Straße (bis/ab Münchgrundhalle), Umrank, Schmieheimer Straße, Am Stock, Mahlberger Straße (ab Einmündung Am Stock), Jakob-Dürrse-Straße (ab Einmündung Robert-Koch-Straße), Orschweierer Straße (ab Metzgerei Beck). Die Zufahrt über Schmieheimer- und Walburger Gasse ist nicht möglich. Des Weiteren gilt in den vorher genannten Straßen ganztägig ein absolutes Halteverbot. Für eventuelle Schänden an in diesen Bereichen abgestellten Fahrzeugen übernimmt die Zunft keine Haftung.

Auch für den Kinderumzug wird gesperrt

Rosenmontag, 3. März: Der Kinderumzug startet um 14.11 Uhr in der Löwenstraße. Während des Umzuges sind kurzzeitig folgende Straßen gesperrt: Orschweierer Straße, Jakob-Dürrse-Straße, Schmieheimer Straße bis Einmündung Am Stock, Am Stock, Mahlberger Straße ab Einmündung am Stock und Eugen-Lacroix-Straße bis zur Einmündung Im Münchgrund.