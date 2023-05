Am Donnerstag dieser Woche kreiste Stundenlang ein kleineres Düsenflugzeug im Luftraum über Balingen, Geislingen, Bisingen und Grosselfingen. Was ist über diesen Flug bekannt?

Wer am Donnerstag dieser Woche den Blick in Richtung Himmel richtete, sah ein Flugzeug, das auffallend lange über dem Bereich zwischen Balingen-Frommern und Grosselfingen flog. Warum war es dort stundenlang unterwegs?

2200 Meter, 440 Stundenkilometer schnell

Ein Blick in die App „Flightradar24“ verrät: Das Flugzeug ist ein Learjet 35A, ein zweistrahliges Flugzeug, das geschäftlich genutzt wird. Es gibt aber auch militärische Nutzer, die das Modell in anders ausgestatteten Ausführungen im Betrieb haben.

Laut Flightradar flog der Jet in gut 2200 Metern Höhe und hatte eine Geschwindigkeit von etwa 440 Stundenkilometern. Gestartet war es am „Baden Airpark“ im Landkreis Rastatt. Betrieben wird das Flugzeug von der Firma „Gesellschaft für Flugzieldarstellung“ mit Sitz in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde in Norddeutschland). Diese verweist auf Anfrage auf ihren Auftraggeber, die Bundeswehr.

Unterstützung für Gebirgsjägerbataillon

Wie eine Anfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr zeigt, ist der Behörde der Flug durchaus bekannt. In der Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Redaktion heißt es: Der Learjet flog zur Unterstützung für das Gebirgsjägerbataillon 233. Und weiter: „Das Luftfahrzeug flog von 12:55 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit im Bereich Balingen und dabei in einer durchschnittlichen Höhe von 7215 Fuß (ca. 2.200 m) über Meereshöhe.“

Das zur Gebirgsjägerbrigade 23 gehörende Gebirgsjägerbataillon 233 ist im bayerischen Mittenwald stationiert. Die Soldaten des Bataillons stellen gebirgsspezifische Fähigkeiten für die Landes- und Bündnisverteidigung und Einsätze, heißt es von der Bundeswehr.

„Effiziente und effektive Ausbildung“

Warum der Learjet dann ausgerechnet so weit entfernt über die Bereiche Balingen und Bisingen flog? Darüber erteilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr keine Auskünfte. Nur so viel: „Die Bundeswehr nutzt für die Darstellung von fliegenden Fähigkeiten zusätzlich zu eigenen Mitteln auch zivile Dienstleister, um eine effiziente und effektive Ausbildung sicherzustellen und Übungen zu unterstützen.“

Und: „Dabei ist das Spektrum des Einsatzes vielfältig, von der Flugzieldarstellung, über das Üben der Boden-Luft-Kommunikation bis hin zu (simulierter) Aufklärung im Rahmen komplexer Übungsszenarien. Hierbei werden in der Regel der zivile Luftraum sowie gegebenenfalls besondere Übungslufträume über Truppenübungsplätzen genutzt.“