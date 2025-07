Mit einigen Neuerungen wartet der „Seniorensommer“ auf, mit dem seit dem Jahr 2017 ältere Lörracher angesprochen werden. Letztmals übernimmt die scheidende Seniorenbeauftragte Ute Hammler die Organisation. Gemeinsam mit dem „harten Kern“ des Seniorenbeirats wurde ein Angebot auf die Beine gestellt, das die verschiedenen Bereiche des Lörracher Lebens und der Fläche abdeckt.

Um mit möglichst vielen Senioren den Start und auch den Ausklang begehen zu können, finden die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen am 7. August beziehungsweise am 29. August in der „Kirche im Quadrat“ statt, also der ehemaligen Christuskirche, wo je bis zu 150 Teilnehmer dabei sein können. Zwischen den Terminen gibt es einen Mix aus kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten. Summa summarum stehen 800 bis 900 Plätze bei den insgesamt 23 Veranstaltungen bereit. Anmeldestart ist am Montag, 14. Juli (siehe Info unten).

Mit Musik

Der heimische Trompeter Kevin Pabst will gemeinsam mit weiteren Musikern in der Kirche im Quadrat am 8. August, 18 Uhr, heitere, schwungvolle Musik zum Träumen erklingen lassen. Der Titel lautet „Wiener Operettenabend“, Musik von Strauß, Lehar, Zeller und weiteren ist dabei (Eintritt 20 Euro).

Eine aus dem Brezelfrühstück entstandene Idee ist die Waldbegehung auf dem Salzert, die am 11. August um 10 Uhr startet. Forstrevierleiter Jakob Jetter berichtet Interessantes. Ebenso an der frischen Luft befindet sich die Bänkle-zu-Bänkle-Tour im Rosenfelspark am 13. August ab 10 Uhr – ein Angebot, bei dem auch Menschen mit Rollator oder Rollstuhl teilnehmen, da die Organisatoren um die Seniorenbeauftragte möglichst vielen Senioren Angebote unterbreiten wollen.

Durchs Hotel

Direkt nach der Eröffnung absolut als Programmpunkt nachgefragt, erfährt eine Führung durch das Hotel Stadt Lörrach am Mittwoch, 13. August, eine Neuauflage. Um der prognostizierten Nachfrage Rechnung zu tragen, gibt es ab 14.30 Uhr sowie ab 17 Uhr direkt zwei eineinhalbstündige Führungen mit dem Hoteldirektor Pascal Ruf.

Einen festen Bestandteil des Programms stellt die Bus-Tour mit Oberbürgermeister Jörg Lutz (28. August) und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic (14. August) dar – einmal unter dem Titel „Besondere Gebäude in Lörrach und ihre Geschichte“, die andere trägt den Titel „Lörrach – eine Stadt im Wandel“.

Einblicke in Firmen

Zu Besuch bei der Firma NSI sind die Senioren am 14. August. 1934 in Stetten als „Neuzeitliche Schrauben-Industrie“ gegründet, gibt es nun Einblicke in ein Unternehmen, das seit nunmehr 90 Jahren Präzisionsdrehteile vorwiegend für die Automobilindustrie anfertigt. Hammler rechnet damit, dass besonders männliche Senioren an dieser Betriebsbesichtigung am 14. August teilnehmen. Aber auch das „ARaymond Center of Collaboration“ wird besichtigt. Das Schlagwort lautet am 18. August „Neue Arbeitswelten“. Kulinarik steht hingegen bei der Besichtigung der Firma Swiss Gourmet am 26. August an. Doch auch die Lörracher Jugendherberge kann unter die Lupe genommen werden, konkret am 26. August. „Noch einmal jung!“, heißt es hierzu.

Hefte liegen aus

Hinzu kommen noch weitere Veranstaltungen wie ein Boule-Turnier (11. August), ein Geschichtsvortrag mit Hubert Bernnat (19. August), eine Führung durchs Hausener Hebelmuseum (19. August) oder auch ein Besuch in der Rudolf-Scheurer-Stiftung (20. August), die im Programmheft darstellt sind, das druckfrisch vorliegt und bei der Tourist-Info und öffentlichen Stellen ausliegt.

Die Anmeldung

Informationen

zum Seniorensommerprogramm 2025 sind auf der Webseite der Stadt Lörrach unter www.loerrach.de/Seniorensommer abrufbar.

Die Anmeldung

für die Veranstaltungen ist ab Montag, 14. Juli, möglich. Diese kann telefonisch unter 07621/415 275 von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr oder online unter www.seniorensommer.de vorgenommen werden.