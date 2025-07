Der Hospizverein Lahr ist in der aktiven Sterbebegleitung eine verlässliche Größe. Er begleitet seit über 30 Jahren Sterbende und Trauernde auf ihrem letzten Lebensweg. Im vergangenen Jahr wurden 124 Menschen auf ihrem letzten Weg von 70 Ehrenamtlichen begleitet.

Im Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden Annedore Braun kam zum Ausdruck, dass der Hospizverein Lahr 395 Mitglieder zählt. Braun, die bei der Hauptversammlung für weitere vier Jahre gewählt wurde, machte deutlich, dass sich die Zahl der Mitglieder erhöht und auch die Aktiven mit 70 Ehrenamtlichen stabilisiert hätten. Im Einsatz seien 57 Frauen und 13 Männer, die im Ehrenamt den Hauptamtlichen zur Seite stehen. Erfreulich dabei: Es seien fünf weitere Kandidatinnen gefunden worden, vier Vorstandsmitglieder seien ausgeschieden. Als positiv nannte Braun die Überlassung einer Erbschaft eines Mitglieds, die dazu beigetragen habe, die Palliativversorgung zu verbessern. Auch wurde betont, dass die Zusammenarbeit mit Pflegeheimen in Lahr und Umgebung besser geworden sei. Als neue Assistentin in der Geschäftsstelle des Hospizvereins wurde Christa Zimmerlin vorgestellt. Gut sei auch die Zusammenarbeit mit dem Ortenauklinikum in Lahr gewesen, so die Vorsitzende.

Claudia Hillig und Achim Wenzel-Teuber, die beiden Hauptamtlichen des Hospizvereins Lahr, berichteten über ihre Arbeit. „Ohne die Mithilfe der Ehrenamtlichen wäre unsere Arbeit nicht möglich“, sagte Hillig. Dabei sei auch Kontakt zu 16 ambulanten Pflegediensten aufgenommen, Trauerarbeit organisiert und die Zusammenarbeit mit der Gruppe auf der Palliativstation aufgenommen worden.

Verein steht finanziell gut da

Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen, wie Rechner Reinhold Fels sagte, der seinen letzten Kassenbericht vorlegte, ehe er von Claudia Güthner abgelöst wird. Fels schloss die Kasse mit einem Überschuss von rund 3400 Euro ab.

Hospizbegleiterin Elena Moran berichtete aus der Praxis und schilderte den Ablauf eines Einsatztages auf der Palliativstation im Krankenhaus, das von einem Team von acht Ehrenamtlichen vorgenommen werde.

Noch nicht ganz ausgelastet ist Hans-Georg Braun, wie der Mediziner in Diensten des Vereins sagte. Er biete seit geraumer Zeit für Mitglieder des Hospizvereins Sprechstunden in der Vorsorgeberatung an und möchte künftig diese Dienste weiter ausbauen. Um auf seine Arbeit aufmerksam zu machen, verteilte er Gutscheine auf den Sitzplätzen im VHS-Vortragsraum, mit denen sich Mitglieder und Angehörige der zu betreuenden Personen für eine Vorsorgeberatung kostenlos anmelden könnten.

Vor den Neuwahlen wurden Elke Fritz, Horst Gaiser und Reinhard Kattinger für ihre mehrjährige Vorstandstätigkeit mit Dank und Anerkennung verabschiedet. Vorsitzende bleibt Annedore Braun, Stellvertreterin Christa Zimmerlin, Schriftführerin Marina Pilgram, Kassenführer Reinhold Fels, künftig Claudia Güthner. Als Beisitzer, darunter fünf neue Mitglieder, wurden gewählt: Claudia Güthner (neu), Hans-Georg Braun, Diana Breithaupt (neu), Peter Fuchs, Albrecht Hahn, Saskia Hug (neu), Rosi Kienzler, Leni Schalk (neu), Christine Schnepp (neu).