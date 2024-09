Für den HBW wird’s ernst: HBW heiß auf den Liga-Start

1 In der Vorbereitung lief es schon ganz rund bei Tobias Heinzelmann (am Ball) und den HBW – doch ab jetzt geht’s um Punkte. Foto: /Eibner-Pressefoto/Erwin Wasserbauer

Die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten empfangen am Freitagabend zum Zeitliga-Auftakt den TuS N-Lübbecke und wollen ein Spiel abliefern, das allen „Bock macht“.









In der Vorbereitung hat sich der HBW Balingen-Weilstetten bestens präsentiert – doch jetzt geht es für den Erstliga-Absteiger um Punkt. Und mit dem TuS N-Lübbecke kreuzt am Freitagabend ein Team in der Balinger Sparkassen-Arena (Anpfiff: 19 Uhr) auf, die seit Jahren zu den Aufstiegsanwärtern zählt – eine echte Standortbestimmung also für die „Gallier“.