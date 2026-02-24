Für den guten Zweck: Wie die Nagolder Suppe ihren Betrieb stemmt

Der erste Monat der Nagolder Suppe ist vorbei - das erste Fazit fällt positiv aus. „Zur Burg“-Chef Florian Merkle gibt Einblicke, wie viel hinter der Arbeit für den guten Zweck steckt.
Ein Teller Gaisburger Marsch, Zwiebelsuppe oder Käse-Lauch-Suppe – bei der Nagolder Suppe würde selbst der Suppenkasper mal vorbei schauen. Seit Ende Januar serviert die Nagolder Suppe, eine Initiative der Gerda Rudolf Stiftung, dienstags und donnerstags Suppen im Seniorentreff Mohren. Es gilt: Kommen darf jeder, der mag.