Für den Ernstfall in Haiterbach: Altes Gemäuer erschwert der Feuerwehr den Einsatz

Die Feuerwehr Haiterbach fand besonders schwierige Bedingungen am Schloss Unterschwandorf vor. Dort übten die Rettungskräfte dieses Jahr den Ernstfall.

Übungsobjekt für die diesjährige Hauptübung der Haiterbacher Feuerwehr war das Schloss Unterschwandorf. Laut Übungsszenario war vermutlich durch das Zubereiten einer Mahlzeit im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Der Hauseigentümer sowie mehrere Gäste seien nicht auffindbar. Vermutlich befänden sie sich im verrauchten Obergeschoss und könnten diese Etage nicht eigenständig verlassen.

Eine Tochter wurde vermisst Das Feuer breitete sich vom Obergeschoss in nördliche Richtung und über das Dach aus, so die Annahme. Der Wind drehte seine Richtung, und es entwickelte sich zusätzlich starker Funkenflug, der auf einen benachbarten Lindenbaum übergriff. Im Kronenbereich des Baumes entwickelte sich ein Brand.

Durch die Ausbreitung des Brandes gerieten die unterhalb des Schlosses liegenden Stallungen mit Pferden in Gefahr. Die Schlossbesitzer und ihre Kinder waren sehr besorgt um die Tiere. Eine Tochter wurde vermisst, und einer der Besitzer war aufgrund der Situation stark aufgebracht.

Der Alarm ertönt um 16 Uhr

Um 16 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und kurz danach waren die ersten Töne des Martinshorns zu hören und das erste Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Unterschwandorf rückte bis zur Schlossanlage vor und legte Wasserschläuche aus.

Die Drehleiter mit 23 Metern reichte an diesem Standort nicht bis zu einem der Fenster des Schlosses. Foto: Sabine Stadler

Problematisch bei dieser Schauübung, zu der sich neben Bürgermeisterin Kerstin Brenner auch zahlreiche Menschen aus dem Ort an der Schlossanlage Unterschwandorf eingefunden hatten, war die Lage des Gebäudes samt der engen Zufahrt.

Die Feuerwehr Nagold kam mit dem Drehleiterfahrzeug zum Einsatzort, konnte aber nicht bis zum Schloss vorfahren. In der darunterliegenden Straße stehend, wurde die Drehleiter bis zum Schloss ausgefahren, doch zunächst reichte die maximal ausgefahrene Drehleiter nicht bis zu einem der Fenster, um auf diesem Weg eingeschlossene Personen zu retten.

Drehleiter reicht erst nicht bis zum Fenster

Das Drehleiterfahrzeug musste seinen Standort verlegen, um die Rettungsaktion erfolgreich zu Ende zu bringen. Zu den geretteten Statisten, deren Aufgaben überwiegend von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und dem Jugendrotkreuz übernommen wurde, zählte auch Gerhard Gutekunst, Mitglied des Gemeinderats Haiterbach. Aus dem Gebäude wurde der Ersatz-Statist über ein Fenster mit dem Korb der Drehleiter ins Freie und dort auf sicheren Boden gebracht.

Parallel waren Fahrzeuge und Einsatzkräfte von der rückwärtigen Seite des Gebäudes über einen Feldweg angerückt und bekämpften den in diesem Bereich angenommenen Brand, der sich durch Funkenflug entwickelt hatte.

Unsere Empfehlung für Sie 50 Jahre Gesamtwehr Haiterbach Die Fusion war ein emotionales Thema Die Gesamtfeuerwehr Haiterbach ist heute eine selbstverständliche Einheit aus den Abteilungen der Teilorte. Gebildet wurde sie vor 50 Jahren als zwingende Folge der Eingemeindungen.

Mit insgesamt elf Fahrzeugen einschließlich dem Drehleiterfahrzeug aus Nagold waren sämtliche Abteilungen der Feuerwehr Haiterbach im Einsatz. Vor Ort war auch die Polizei mit einem und das DRK mit weiteren drei Fahrzeugen, die sich unterhalb der Schlossanlage positionierten. 106 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und DRK wurden gezählt. Das Szenario machte den Einsatz von zehn Statisten erforderlich.

Die rund einstündige Hauptübung verlief gut. Einsatzleiter Benjamin Stöhr, Kommandant der Abteilung Beihingen, zeigte sich zufrieden mit der Schauübung an dieser kompakten und engen Einsatzstelle, die für die großen Feuerwehrfahrzeuge schwer erreichbar ist.

Unsere Empfehlung für Sie Übung in Haiterbach Feuerwehr wappnet sich für Waldbrände Die Feuerwehr Haiterbach bekämpfte bei ihrer traditionellen Einsatzübung auf dem Oberschwandorfer Killberg einen angenommenen Waldbrand.

Traditionell schloss sich der Marsch mit der Stadtkapelle, dieses Mal durch den Stadtteil Unterschwandorf, an. Zur anschließenden Übungskritik versammelten sich die Einsatzkräfte in der Festhalle Haiterbach.