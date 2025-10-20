Für den Ernstfall in Haiterbach: Altes Gemäuer erschwert der Feuerwehr den Einsatz

Die Feuerwehr Haiterbach fand besonders schwierige Bedingungen am Schloss Unterschwandorf vor. Dort übten die Rettungskräfte dieses Jahr den Ernstfall.
Übungsobjekt für die diesjährige Hauptübung der Haiterbacher Feuerwehr war das Schloss Unterschwandorf. Laut Übungsszenario war vermutlich durch das Zubereiten einer Mahlzeit im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Der Hauseigentümer sowie mehrere Gäste seien nicht auffindbar. Vermutlich befänden sie sich im verrauchten Obergeschoss und könnten diese Etage nicht eigenständig verlassen.