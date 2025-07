Für Demokratie: Schopfheims Bürger und Akteure protestieren gegen die AfD

1 Mehrere hundert Bürger protestierten gegen den Bürgerdialog der AfD in der Stadthalle. Foto: Christoph Schennen Am Max Picard-Platz und in der Stadthalle protestieren Hunderte von Bürgern gegen den AfD-Bürgerdialog. Redner verurteilten die Ziele der Partei.







Laut Polizeiangaben haben am Dienstagabend 300 Männer, Frauen und Kinder lautstark gegen den AfD-Bürgerdialog in der Stadthalle protestiert. Am Max-Picard-Platz veranstalteten „Schopfheim bleibt bunt“ und die „Omas gegen Rechts“ eine Kundgebung. Einige Demokratiefreunde hielten selbst gestaltete Plakate in die Höhe. Auf einem rechteckigen Plakat bildete die Aussage „Der Nationalsozialismus gehört nicht zu Deutschland“ in Längsstrichform mit einem darunter liegenden weißen Punkt ein Ausrufezeichen.