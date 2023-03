1 Hinter der Staustufe Gerstheim macht die Straße nach rechts einen weiten Umweg am Rhein entlang. Dagegen würde die geplante Brücke hier geradeaus auf kürzestem Weg Richtung Deutschland führen. Sie soll dort gebaut werden, wo auf diesem Foto das weiße Wohnmobil zu sehen ist. Foto: Kapitel-Stietzel

Die Lahrer Stadtverwaltung hat die Idee einer Brücke für Linienbusse, Fahrradfahrer und Fußgänger 2018 entwickelt. Sie würde die Strecke über den Rhein aus Richtung Lahr um rund neun Kilometer verkürzen. Jetzt wurde bei einer Versammlung des Vis-à-Vis-Zweckverbands im französischen Benfeld wieder über sie gesprochen. Wichtigstes Ergebnis: Der Brückenbau bleibt ein Ziel des Verbands. Dessen Präsident ist der Lahrer OB Markus Ibert, der das Projekt als „wertvollen grenzüberschreitenden Beitrag zur angestrebten Verkehrswende“ betrachtet.

Was steckt hinter den Plänen?

Die geplante Brücke ist für den „kleinen Grenzverkehr“ gedacht – für Touristen, die das Naturschutzgebiet Taubergießen besuchen wollen, und für grenzüberschreitende Berufspendler. Mit der fertigen Brücke hätte der seit 2017 verkehrende Eurodistriktbus von Erstein nach Lahr durch die dann deutlich kürzere Strecke klare Zeitvorteile gegenüber dem Autoverkehr. Auch durch die zunehmende Bedeutung von Pedelecs wäre die Umweltbrücke eine attraktive Alternative für Pendler-Verkehre, erhofft man sich bei der Stadt Lahr. Die Fahrzeit für den Eurodistriktbus zwischen Erstein und Lahr könnte um bis zu 15 Minuten verringert werden, so die Erwartung im Lahrer Rathaus.

Wo soll die Brücke hinkommen?

Sie würde in direkter Verlängerung des bestehenden Kanal-Überganges bei der Staustufe Gerstheim über den Rhein nach Deutschland führen. Der weitere Streckenverlauf der neuen Verbindung wäre dann am Vogel-Baggersee vorbei und über die Rheinstraße nach Ottenheim. Wird die Brücke gebaut, müssten auf französischer Seite noch Anschlüsse an das bestehende Radverkehrsnetz geschaffen werden. Zwischen Ottenheim und Gerstheim hatte es schon einmal eine Rheinbrücke für den lokalen Verkehr gegeben – die wurde allerdings im Zweiten Weltkrieg gesprengt. Seit dem Bau des Rheinseitenkanals in den 1960er-Jahren mit den Wehr- und Schleusenanlagen der französischen Elektrizitätsgesellschaft EdF existiert dort ein nur mit weiten Umwegen erreichbarer Übergang.

Was soll das für eine Brücke sein, auf der Busse, aber keine Autos fahren dürfen?

Dass die Brücke Busse, Radlern und Fußgängern vorbehalten sein soll, ist ein Kernstück der Überlegungen – daher spricht die Stadt in ihrer aktuellen Mitteilung dazu auch von einer Umweltverbundverbrücke. Vor unbefugtem PKW-Verkehr soll sie durch versenkbare Poller gesichert werden.

Wie realistisch ist der Bau dieser Brücke überhaupt?

Der Vis-à-Vis-Zweckverband beauftragte 2019 das Straßburger Ingenieurbüro Arcadis mit einer Mahcbarkeitsstudie, die zu einem grundsätzlich positiven Ergebnis kam. Inklusive Planung und nötigen Ergänzungen an der bestehenden Straßen-Infrastruktur wurden die Baukosten damals auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Neuere Kostenschätzungen liegen nicht vor.

Wann wird mit der Fertigstellung der Brücke gerechnet?

Bereits 2019 hatte die Vis-à-Vis-Verbandsversammlung beschlossen, das Projekt auf Basis der erfolgreichen Machbarkeitsstudie weiterzuverfolgen. Während der Corona-Pandemie und aufgrund des Bürgermeisterwechsels in Schwanau konnten die Planungen und Überlegungen jedoch nur bedingt vorangetrieben werden, heißt es aus dem Lahrer Rathaus. Nun aber – nach der kürzlichen Verbandsversammlung – gehe das Projekt in den konkreten Meinungsfindungs- und Abstimmungsprozess in den Standortgemeinden Gerstheim und Schwanau. Von einem Zeitplan für den Brückenbau könne aber noch keine Rede sein, ist von der Lahrer Verwaltung zu hören.

Wo könnte es Probleme geben?

In Schwanau treffen die Brückenbaupläne nicht auf ungeteilte Zustimmung. Denn als der Ottenheimer Ortschaftsrat im September 2020 über das Vorhaben sprach, waren von Ratsmitgliedern und Zuhörern viele kritische Worte zu hören. Vor allem der mutmaßlich zunehmende Verkehr in Ottenheim sorgte für skeptische Äußerungen. So mancher im Ratsrund vermutete eine „Salamitaktik“ mit dem Hintergrund, dass die Brücke eines Tages zur Autobrücke umgebaut werden könnte. Für den Brückenbau braucht es aber nicht nur die Unterstützung in den beteiligten Kommunen. Die Brücke dürfte nur dann kommen, wenn sich auch das Land Baden-Württemberg und die französische Region „Grand East“ dafür stark machen und die Verkehrsplaner in Paris und Berlin Mittel zur Realisierung bereitstellen.

Info – Der Zweckverband

1976 formierte sich die badisch-elsässische Interessengemeinschaft Vis-à-Vis, die sich den Bau einer neuen Brücke für alle Verkehrsarten auf der Höhe Lahr-Erstein zum Ziel setzte. Sie wurde 2004 in einen grenzüberschreitenden Zweckverband überführt. Mitglieder sind acht badische Gemeinden (Lahr, Friesenheim, Meißenheim, Ringsheim, Schwanau, Kappel-Grafenhausen, Rust und Kippenheim) und drei elsässische Gemeindeverbände (Erstein, Benfeld und Verband der Rheingemeinden) mit insgesamt 16 Gemeinden. Trotz mehrfacher Anläufe blieben indes alle Bemühungen des Zweckverbands für eine neue Brücke für alle Verkehrsarten erfolglos. Es habe an Unterstützung auf staatlicher Ebene gefehlt, schreibt die Stadt Lahr auf ihrer Internetseite. Die Lahrer Verwaltung entwickelte daraufhin 2018 als Alternative die Idee einer Brücke nur für Linienbusse, Radfahrer und Fußgänger.