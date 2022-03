1 Durch den Verkauf eines kleineren Teilgrundstücks will die Gemeinde Zimmern am Ende der Sonnenstraße in Horgen die Bebauung eines Grundstücks ermöglichen. Foto: Weisser

Bauplätze können in Horgen derzeit nicht angeboten werden. Das sorgt bei Bauwilligen einerseits für Ernüchterung und Frust. Andere wiederum setzen alle Hebel in Bewegung, um in den Besitz einer bebaubaren Fläche zu kommen.















Zimmern-Horgen - In einem speziellen Fall unterstützt die Gemeinde Zimmern ein Paar aus dem Eschachteilort bei ihren Bemühungen um ein Baugrundstück. Der Gemeinderat stimmte in jüngster Sitzung dem Verkauf eines 360 Quadratmeter großen Teilgrundstücks – es befindet sich am bisherigen Ende der Sonnenstraße – an die Antragsteller zu. Zusammen mit einer privat erworbenen Fläche (300 Quadratmeter) ergibt sich ein bebaubares Grundstück. Dieses befindet sich jedoch außerhalb des in 2015 verabschiedeten Bebauungsplans "Kapfberg". Um ein Bauvorhaben dort realisieren zu können, muss die Gemeinde den Geltungsbereich des Bebauungsplans (erste Änderung) erweitern.

Im Flächennutzungsplan sind die Grundstücke in der Verlängerung der Sonnenstraße als Wohnbauflächen "W" dargestellt. Das Gremium beschloss, ein Bauleitplanverfahren einzuleiten, sobald die Bauinteressenten bei der Gemeinde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Vorhaben- und Erschließungsplan beantragen. Sämtliche damit anfallende Kosten sind von den Antragstellern zu übernehmen. Dies wird vertraglich geregelt. Der Ortschaftsrat Horgen hatte am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss gefasst.

Erschließung problemlos

Keine Probleme bereitet die Erschließung. Am Ende der Sonnenstraße befindet sich ein Schacht. An diesen kann man anschließen. Die Zuwegung wäre über einen Schotterweg möglich. Der Verzicht auf die Räumpflicht durch die Gemeinde sowie auf andere Verpflichtungen wäre ebenfalls vertraglich zu vereinbaren. Eventuell geforderte Ausgleichsflächen könnten die Grundstückseigentümer zur Verfügung stellen. Die Verwaltung räumte ein, dass der Verkauf des Teilgrundstücks eine Ausnahme von den im Jahr 2021 beschlossenen "Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken für Eigennutzer in künftigen Wohnbaugebieten" darstelle. Christa Schamburek hatte deswegen nachgefragt und Bedenken wegen "möglicher Nachahmung" angemeldet. Man wolle in diesem Fall – so die Bürgermeisterin – das Bauen möglich machen. Es sei nicht auszuschließen, dass es in Zukunft weitere solche Fälle gebe.

Die Antragsteller hätten alles versucht, um an ein Baugrundstück zu kommen, klärte Horgens Ortsvorsteher Matthias Sigrist auf. Die Bemühungen hätten bereits im Jahr 2020 begonnen. Die Gemeinde, so war in der Diskussion herauszuhören, konnte die im Privateigentum befindlichen Grundstücke zwischen der Verlängerung der Sonnenstraße und der Alten Hausener Straße bisher nicht erwerben.