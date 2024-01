Für „Art-Contest“: Europa-Park wird beim „German Design Award 2024“ ausgezeichnet

1 Projektleiterin Melanie Jurado-Helwig (von links), Inhaber Europa-Park Roland Mack und Direktor Marketing, Sales und Digital David Lämmel freuen sich über die Auszeichnung. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park wurde beim „German Design Award 2024“ für den Kunstwettbewerb „Art-Contest“ ausgezeichnet. Für Inhaber Roland Mack ein Grund zur Freude, der sich ebenfalls von den Werken der Teilnehmer beeindruckt zeigt.









Das besondere Gefühl aus dem Europa-Park und die Vorfreude auf die kommende Saison spürbar machen – das war die Aufgabe von großen und kleinen Künstlern des „Art-Contests“, der im Januar 2023 ausgerufen wurde und mit dem „Art-Boulevard“ im Europa-Park seinen Höhepunkt fand. Nun wurde das Projekt beim „German Design Award 2024“ für die Gestaltungsleistung in der Kategorie „Excellent Communications Design- Integrated Campaigns and Advertising“ gewürdigt, informiert der Park in einer Mitteilung.