Rund um das Naturzentrum ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr für die ganze Familie etwas geboten, heißt es in der Ankündigung. Auch die Musikkapelle Rust wird am Nachmittag zu hören sein.

Das Team von „Einfach helfen“ um die Vorsitzende Maurita Mack sowie die Mitarbeiter des Naturzentrums Rheinauen fiebern dem Veranstaltungstag entgegen und hoffen auf gutes Wetter, damit im Außenbereich bewirtet werden kann. Im Schatten des Aussichtsturms, zwischen Klimawandelgarten und Allmendsee, soll es viele Aktionen für alle Altersstufen geben: Man kann Kürbisgesichter schnitzen, bei Kompass-Erlebnispädagogik am Lagerfeuer Popcorn ploppen lassen oder Spiele mit dem Fallschirm erleben. In der Naturwerkstatt werden aus natürlichen Materialien Mitbringsel für zu Hause gebastelt. Die Kinder können sich beim Kinderschminken verwandeln lassen und beim Luftballonwettbewerb gibt es Preise zu gewinnen.

Für die Gäste legen sich um 14 Uhr Bürgermeister Kai-Achim Klare und Mauritia Mack kräftig ins Zeug und trotten frischen Apfelsaft. Der Klimawandelgarten und der Kräutergarten sind während des Fests von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenlose Parkplätze stehen am Camp-Resort des Europa-Park zur Verfügung.

Verein will Menschen in der Region helfen

Das „Einfach helfen“- Team kümmert sich um das kulinarische Angebot. So gibt es beim Fest etwa Schäufele mit Kartoffelsalat, Grillwürste, Kürbissuppe, Zwiebelkuchen, Kaffee und Kuchen sowie Crêpes.

Der Verein „Einfach helfen“ hat es sich seit seiner Gründung im Sommer 2008 zur Aufgabe gemacht, Menschen in der Region zu helfen, die durch eine schwere Krankheit in Not geraten sind. Dabei ist dem Verein eine schnelle und unbürokratische Hilfe wichtig. Um möglichst vielen Betroffenen in der ganzen Ortenau helfen zu können, ist der Verein auf Spendengelder angewiesen, so die Ankündigung.